Цена на золото закрепилась на исторических максимумах в более чем $5185 за унцию после переговоров между США и Ираном

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Мировые цены на золото стабилизировались на рекордно высоких уровнях после ядерных переговоров в Женеве. Спотовая цена золота зафиксировалась на уровне 5185,75 доллара за унцию.

Цена на золото закрепилась на исторических максимумах в более чем $5185 за унцию после переговоров между США и Ираном

Цены на золото стабилизировались на рекордно высоких уровнях после завершения сложного раунда ядерных переговоров в Женеве. Несмотря на заявления посредников о некотором прогрессе, рынок остается крайне напряженным из-за противоречивых сигналов со стороны Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро пятницы спотовая цена золота зафиксировалась на уровне 5185,75 доллара за унцию, демонстрируя уверенную тенденцию к недельному росту. Стабильность котировок выше психологической отметки 5000 долларов обусловлена значительным наращиванием американской военной силы в регионе по приказу президента Дональда Трампа.

Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф разочарованы утренними переговорами с Ираном - СМИ26.02.26, 20:53 • 2990 просмотров

Хотя Оман, как посредник, заявил о "значительном прогрессе" и анонсировал продолжение диалога на следующей неделе, разочарование американских официальных лиц результатами четверга лишь добавило рынку волатильности и поддержало спрос на слитки.

Состояние смежных рынков и валютный фактор

На фоне стабилизации золота другие драгоценные металлы продемонстрировали разнонаправленную динамику: серебро упало на 0,3% до 88,07 доллара, платина также снизилась в цене, тогда как палладий показал умеренный рост. Индекс доллара Bloomberg, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, укрепился на 0,1%.

Такая ситуация свидетельствует о том, что инвесторы сейчас отдают предпочтение именно золоту как основному инструменту хеджирования рисков в случае внезапной эскалации боевых действий или провала дипломатических усилий в Вене. 

Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик на фоне военного давления США26.02.26, 23:54 • 2776 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Золото
Женева
Bloomberg L.P.
Вена
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Иран