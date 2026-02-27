Ціна на золото закріпилася на історичних максимумах у понад $5185 за унцію після переговорів між США та Іраном
Київ • УНН
Світові ціни на золото стабілізувалися на рекордно високих рівнях після ядерних переговорів у Женеві. Спотова ціна золота зафіксувалася на рівні 5185,75 долара за унцію.
Ціни на золото стабілізувалися на рекордно високих рівнях після завершення складного раунду ядерних перемовин у Женеві. Попри заяви посередників про певний прогрес, ринок залишається вкрай напруженим через суперечливі сигнали з боку Вашингтона та Тегерана. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Станом на ранок п'ятниці спотова ціна золота зафіксувалася на рівні 5185,75 долара за унцію, демонструючи впевнену тенденцію до тижневого зростання. Стабільність котирувань вище психологічної позначки 5000 доларів зумовлена значним нарощуванням американської військової сили в регіоні за наказом президента Дональда Трампа.
Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ26.02.26, 20:53 • 3004 перегляди
Хоча Оман, як посередник, заявив про "значний прогрес" та анонсував продовження діалогу наступного тижня, розчарування американських офіційних осіб результатами четверга лише додало ринку волатильності та підтримало попит на злитки.
Стан суміжних ринків та валютний фактор
На тлі стабілізації золота інші дорогоцінні метали продемонстрували різноспрямовану динаміку: срібло впало на 0,3% до 88,07 долара, платина також знизилася в ціні, тоді як паладій показав помірне зростання. Індекс долара Bloomberg, який відстежує курс американської валюти щодо кошика основних валют, зміцнився на 0,1%.
Така ситуація свідчить про те, що інвестори наразі надають перевагу саме золоту як основному інструменту хеджування ризиків у разі раптової ескалації бойових дій або провалу дипломатичних зусиль у Відні.
Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США26.02.26, 23:54 • 2802 перегляди