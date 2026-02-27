$43.240.02
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ціна на золото закріпилася на історичних максимумах у понад $5185 за унцію після переговорів між США та Іраном

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Світові ціни на золото стабілізувалися на рекордно високих рівнях після ядерних переговорів у Женеві. Спотова ціна золота зафіксувалася на рівні 5185,75 долара за унцію.

Ціна на золото закріпилася на історичних максимумах у понад $5185 за унцію після переговорів між США та Іраном

Ціни на золото стабілізувалися на рекордно високих рівнях після завершення складного раунду ядерних перемовин у Женеві. Попри заяви посередників про певний прогрес, ринок залишається вкрай напруженим через суперечливі сигнали з боку Вашингтона та Тегерана. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок п'ятниці спотова ціна золота зафіксувалася на рівні 5185,75 долара за унцію, демонструючи впевнену тенденцію до тижневого зростання. Стабільність котирувань вище психологічної позначки 5000 доларів зумовлена значним нарощуванням американської військової сили в регіоні за наказом президента Дональда Трампа.

Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ26.02.26, 20:53 • 3004 перегляди

Хоча Оман, як посередник, заявив про "значний прогрес" та анонсував продовження діалогу наступного тижня, розчарування американських офіційних осіб результатами четверга лише додало ринку волатильності та підтримало попит на злитки.

Стан суміжних ринків та валютний фактор

На тлі стабілізації золота інші дорогоцінні метали продемонстрували різноспрямовану динаміку: срібло впало на 0,3% до 88,07 долара, платина також знизилася в ціні, тоді як паладій показав помірне зростання. Індекс долара Bloomberg, який відстежує курс американської валюти щодо кошика основних валют, зміцнився на 0,1%.

Така ситуація свідчить про те, що інвестори наразі надають перевагу саме золоту як основному інструменту хеджування ризиків у разі раптової ескалації бойових дій або провалу дипломатичних зусиль у Відні. 

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США26.02.26, 23:54 • 2802 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Ядерна зброя
Сутички
Золото
Женева
Bloomberg
Відень
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран