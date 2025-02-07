Транзит российской нефти через Украину в 2024 году снизился на 15% в 2024 году - СМИ
Киев • УНН
В 2024 году транзит российской нефти через Украину сократился до 11,5 млн тонн. Крупнейшим получателем остается Венгрия с 4,8 млн тонн, тогда как поставки в Словакию и Чехию уменьшились.
В 2024 году транзит российской нефти через Украину снизился на 15% до 11,5 млн тонн. Наибольший объем получила Венгрия.
Об этом сообщает рос газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, передает Reuters, пишет УНН.
Транзит российской нефти через трубопроводную систему Украины в 2024 году сократился на 15%, до 11,5 млн тонн (230 300 баррелей в сутки). Основным направлением остается Венгрия, которая получила 4,8 млн тонн нефти, что соответствует 42% общего объема транзита и осталось на уровне предыдущего года.
Зато экспорт в Словакию уменьшился на 13% - до 4 млн тонн, а поставки в Чехию упали до 2,7 млн тонн.
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россия поставляет нефть через Украину по трубопроводу «Дружба», построенному еще во времена СССР. Южная ветка этого маршрута соединяет российские нефтяные месторождения с НПЗ, принадлежащими MOL (Венгрия, Словакия) и PKN Orlen (Чехия).
Между тем Польша и Германия прекратили закупку российской нефти в 2023 году из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас Германия использует этот маршрут для поставки казахстанской нефти, объем которой за прошлый год составил 1,5 млн тонн.
Добавим
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12380 о запрете транзита российских энергоносителей во время военного положения.
Параллельно также и зарегистрировано постановление о прекращении транзита российской нефти через Украину. Контракт действует до конца 2029 года.
Впрочем, 1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.
Напомним
Из-за удешевления нефти и высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близки к годовому минимуму.