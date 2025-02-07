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Транзит российской нефти через Украину в 2024 году снизился на 15% в 2024 году - СМИ

Транзит российской нефти через Украину в 2024 году снизился на 15% в 2024 году - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10554 просмотра

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В 2024 году транзит российской нефти через Украину сократился до 11,5 млн тонн. Крупнейшим получателем остается Венгрия с 4,8 млн тонн, тогда как поставки в Словакию и Чехию уменьшились.

В 2024 году транзит российской нефти через Украину снизился на 15% до 11,5 млн тонн. Наибольший объем получила Венгрия.

Об этом сообщает рос газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, передает Reuters, пишет УНН

Транзит российской нефти через трубопроводную систему Украины в 2024 году сократился на 15%, до 11,5 млн тонн (230 300 баррелей в сутки). Основным направлением остается Венгрия, которая получила 4,8 млн тонн нефти, что соответствует 42% общего объема транзита и осталось на уровне предыдущего года.

Зато экспорт в Словакию уменьшился на 13% - до 4 млн тонн, а поставки в Чехию упали до 2,7 млн тонн.

Оружие в обмен на нефть: как поставляется оружие в Россию в обход санкций24.12.24, 19:42 • 21832 просмотра

россия поставляет нефть через Украину по трубопроводу «Дружба», построенному еще во времена СССР. Южная ветка этого маршрута соединяет российские нефтяные месторождения с НПЗ, принадлежащими MOL (Венгрия, Словакия) и PKN Orlen (Чехия).

Между тем Польша и Германия прекратили закупку российской нефти в 2023 году из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас Германия использует этот маршрут для поставки казахстанской нефти, объем которой за прошлый год составил 1,5 млн тонн.

Добавим

 В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12380 о запрете транзита российских энергоносителей во время военного положения. 

Параллельно также и зарегистрировано постановление о прекращении транзита российской нефти через Украину. Контракт действует до конца 2029 года.

Впрочем, 1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности. 

Напомним 

Из-за удешевления нефти и высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близки к годовому минимуму.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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