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Доходи росії від продажу нафти в січні впали до річного мінімуму - Bloomberg

Доходи росії від продажу нафти в січні впали до річного мінімуму - Bloomberg

Київ • УНН

 • 45015 перегляди

Надходження від продажу нафти до бюджету рф у січні наблизились до річного мінімуму через падіння цін. Загальний нафтогазовий дохід склав 789,1 млрд руб, з яких 73% - від нафтового сектору.

Через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям надходження від продажу нафти до державного бюджету росії в січні були близькими до річного мінімуму. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що податки на нафту зросли до 572,6 млрд руб (5,8 млрд дол) порівняно з 501,2 млрд руб роком раніше. Загальний дохід від нафтогазової галузі росії склав 789,1 млрд руб (8,05 млрд дол), з яких близько 73% надійшло від нафти та нафтопродуктів, порівняно з 675,1 млрд руб (6,89 млрд дол.) роком раніше.

Ці цифри ще не відображають впливу широких санкцій США, запроваджених проти російської нафтової галузі минулого місяця, оскільки Міністерство фінансів розраховувало грошові потоки від продажу нафти на основі грудневого видобутку та цін на нафту,

- підкреслює видання.

Минулого місяця уряд рф виплатив 156 млрд руб (1,59 млрд дол), що є п'ятимісячним максимумом, виробникам бензину і дизельного палива за постачання палива на внутрішній ринок.

Січневі надходження лише від газової галузі росії зросли майже на чверть порівняно з минулим роком до понад 216 млрд руб (2,20 млрд дол) завдяки збільшенню експорту трубопроводами та зростаючому попиту на внутрішньому ринку.

Нафта дешевшає на тлі даних про американські запаси нафти та митної війни між Китаєм і США05.02.25, 12:38 • 23943 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
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