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Доходы россии от продажи нефти в январе упали до годового минимума - Bloomberg

Доходы россии от продажи нефти в январе упали до годового минимума - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 10831 просмотра

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Поступления от продажи нефти в бюджет рф в январе приблизились к годовому минимуму из-за падения цен. Общий нефтегазовый доход составил 789,1 млрд руб, из которых 73% - от нефтяного сектора.

Из-за удешевления нефти и высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям поступления от продажи нефти в государственный бюджет россии в январе были близки к годовому минимуму. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что налоги на нефть выросли до 572,6 млрд руб (5,8 млрд долл) по сравнению с 501,2 млрд руб годом ранее. Общий доход от нефтегазовой отрасли россии составил 789,1 млрд руб (8,05 млрд долл), из которых около 73% поступило от нефти и нефтепродуктов, по сравнению с 675,1 млрд руб (6,89 млрд долл.) годом ранее.

Эти цифры еще не отражают влияния широких санкций США, введенных против российской нефтяной отрасли в прошлом месяце, поскольку Министерство финансов рассчитывало денежные потоки от продажи нефти на основе декабрьской добычи и цен на нефть,

- подчеркивает издание.

В прошлом месяце правительство рф выплатило 156 млрд руб (1,59 млрд долл), что является пятимесячным максимумом, производителям бензина и дизельного топлива за поставки топлива на внутренний рынок.

Январские поступления только от газовой отрасли России выросли почти на четверть по сравнению с прошлым годом до более 216 млрд руб (2,20 млрд долл) благодаря увеличению экспорта по трубопроводам и растущему спросу на внутреннем рынке.

Нефть дешевеет на фоне данных об американских запасах нефти и таможенной войны между Китаем и США05.02.25, 12:38 • 18386 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
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