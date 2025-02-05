Нефть дешевеет на фоне данных об американских запасах нефти и таможенной войны между Китаем и США

Цены на нефть упали в среду, на фоне того, как рост запасов в США и опасения по поводу новой китайско-американской торговой войны подогревают опасения относительно более слабого экономического роста, компенсируя возобновление усилий президента США Дональда Трампа по прекращению экспорта иранской нефти, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 66 центов, или 0,87%, до $75,54 за баррель на 10:07 по Гринвичу (12:07 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла 61 цент, или 0,84%, до $72,09.

Нефть во вторник торговалась в широком диапазоне, при этом WTI упала на 3%, что является самым низким показателем с 31 декабря, после того, как Китай объявил о пошлинах на импорт нефти, сжиженного природного газа и угля из США в ответ на пошлины США на китайский экспорт.

Однако цены восстановились после того, как Трамп возобновил кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы сократить его ядерную программу, которую он начал в свой первый срок, что сократило экспорт иранской сырой нефти почти до нуля.

Торговая напряженность, продолжающаяся между США и Китаем, как указано, может снизить спрос на нефть, вызвав понижательное давление на цены.

"Тарифный хаос Трампа и торговая война не подходят для мирового роста и роста спроса на нефть. Бизнес-инвестиции и потребительские расходы, скорее всего, упадут из-за этих крайне нестабильных и негативных для роста действий", - сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB.

"Нефтяной рынок сейчас находится между растущими опасениями, что эскалация торговой войны нанесет ущерб росту мирового спроса на нефть, с одной стороны, и возможным внезапным сбоем экспорта иранской нефти", - добавил он.

По оценкам Управления энергетической информации США, экспорт нефти Тегераном принес $53 млрд в 2023 году и $54 млрд годом ранее. Согласно данным ОПЕК, добыча в 2024 году достигла самого высокого уровня с 2018 года.

Трамп довел экспорт нефти Ирана почти до нуля в течение части своего первого срока после повторного введения санкций.

"Если эти санкции будут повторно введены, вызванное этим сокращение поставок может поддержать восходящий импульс цен на нефть, особенно на фоне более медленной, чем ожидалось, корректировки поставок производителями ОПЕК+", - сказал Ахмад Ассири, исследователь-стратег Pepperstone.

Также давление на цены на сырую нефть в среду, как указано, оказали более высокие данные о запасах нефти в США за ночь.

Рост запасов нефти и топлива в крупнейшем в мире потребителе нефти сигнализирует о слабости потребления, усиливая опасения относительно влияния тарифов на перспективы мировой экономики и спроса на энергоносители.

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