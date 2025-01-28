Санкции США привели к замедлению торговли российской нефтью в Азии

После того, как Вашингтон ввел новые санкции против российской цепи поставок нефти, в Китае возник большой ценовой разрыв между покупателями и продавцами. Стоимость фрахта танкеров, на которые не распространяются санкции США, резко выросла. В декабре и январе Индия столкнулась со снижением поставок российской нефти.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Торговая активность по российской сырой нефти с поставкой в марте замедлилась в Азии. Рост стоимости фрахтования танкеров, которые не подпадают под санкции США, согласно трейдерам и данным судоходства, способствовал значительному разрыву цен между покупателями и продавцами в КНР.

Предложения на мартовскую российскую нефть сорта ВСТО, экспортируемую из тихоокеанского порта Козьмино, подскочили до 3-5 долларов за баррель к цене нефти марки ICE Brent на условиях поставки с судна (DES) в Китай.

Фрахтовые ставки для танкера Aframax на этом маршруте выросли на несколько миллионов долларов, сообщили три трейдера.

Это является самым высоким показателем с начала войны в Украине в 2022 году, последствия которой привели к снижению дисконтов до 6 долларов.

Старший аналитик Xu Muyu из Kpler прогнозирует, что китайский импорт сырой нефти с российского Дальнего Востока будет оставаться низким в ближайшие недели после падения до шестимесячного минимума в 717 000 баррелей в день на прошлой неделе, сообщает Reuters.

Что касается Индии:

Консалтинговая компания FGE (детальный анализ рынков нефти, газа, СПГ и сжиженного природного газа) сообщает, что Индия сталкивается с перебоями в поставках 450 000 баррелей российской сырой нефти в день.

Ожидается, что количество грузов, предложенных на март, уменьшится по сравнению с январем и декабрем.

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd сообщил агентству Reuters на прошлой неделе, что компания не получила ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это было бы обычно.

Справка

На российскую нефть приходится 36% импорта Индии и почти пятая часть импорта Китая в 2024 году.

Напомним,

США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля и завершить финансовые операции до 12 мартагода. Индия, крупнейший покупатель российской нефти, ищет новых поставщиков среди стран ОПЕК, США и других.

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