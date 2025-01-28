Санкції США призвели до сповільнення торгівлі російською нафтою в Азії

Після того, як Вашингтон запровадив нові санкції проти російського ланцюга постачання нафти, у Китаї виник великий ціновий розрив між покупцями і продавцями. Вартість фрахту танкерів, на які не поширюються санкції США, різко зросла. У грудні та січні Індія зіткнулася зі зниженням поставок російської нафти.

Передає УНН з посиланням на Reuters.

Торгова активність щодо російської сирої нафти з поставкою в березні сповільнилася в Азії. Зростання вартості фрахтування танкерів, які не підпадають під санкції США, згідно з трейдерами та даними судноплавства, сприяло значному розриву цін між покупцями та продавцями у КНР.

Пропозиції на березневу російську нафту сорту ВСТО, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до 3-5 доларів за барель до ціни нафти марки ICE Brent на умовах поставки з судна (DES) в Китай.

Фрахтові ставки для танкера Aframax на цьому маршруті зросли на кілька мільйонів доларів, повідомили три трейдери.

Це є найвищим показником з початку війни в Україні в 2022 році, наслідки якої призвели до зниження дисконтів до 6 доларів.

Старший аналітик Xu Muyu з Kpler прогнозує, що китайський імпорт сирої нафти з російського Далекого Сходу залишатиметься низьким у найближчі тижні після падіння до шестимісячного мінімуму в 717 000 барелів на день минулого тижня, повідомляє Reuters.

Щодо Індії:

Консалтингова компанія FGE (детальний аналіз ринків нафти, газу, СПГ та скрапленого природного газу) повідомляє, що Індія стикається з перебоями в постачанні 450 000 барелів російської сирої нафти на день.

Очікується, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться порівняно з січнем і груднем.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив агентству Reuters минулого тижня, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це було б зазвичай.

Довідка

На російську нафту припадає 36% імпорту Індії та майже п'ята частина імпорту Китаю у 2024 році.

Нагадаємо

США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.

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