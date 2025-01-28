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Санкції США призвели до сповільнення торгівлі російською нафтою в Азії

Санкції США призвели до сповільнення торгівлі російською нафтою в Азії

Київ • УНН

 • 31068 перегляди

Через нові санкції США зросла вартість фрахту танкерів для російської нафти, що призвело до цінового розриву в Китаї. Індія та Китай скорочують закупівлі російської нафти на березень через підвищені транспортні витрати.

Після того, як Вашингтон запровадив нові санкції проти російського ланцюга постачання нафти, у Китаї виник великий ціновий розрив між покупцями і продавцями. Вартість фрахту танкерів, на які не поширюються санкції США, різко зросла. У грудні та січні Індія зіткнулася зі зниженням поставок російської нафти.

Передає УНН з посиланням на Reuters.

Торгова активність щодо російської сирої нафти з поставкою в березні сповільнилася в Азії. Зростання вартості фрахтування танкерів, які не підпадають під санкції США, згідно з трейдерами та даними судноплавства, сприяло значному розриву цін між покупцями та продавцями у КНР.

Пропозиції на березневу російську нафту сорту ВСТО, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до 3-5 доларів за барель до ціни нафти марки ICE Brent на умовах поставки з судна (DES) в Китай. 

Фрахтові ставки для танкера Aframax на цьому маршруті зросли на кілька мільйонів доларів, повідомили три трейдери.

Це є найвищим показником з початку війни в Україні в 2022 році, наслідки якої призвели до зниження дисконтів до 6 доларів.

Старший аналітик Xu Muyu з Kpler прогнозує, що китайський імпорт сирої нафти з російського Далекого Сходу залишатиметься низьким у найближчі тижні після падіння до шестимісячного мінімуму в 717 000 барелів на день минулого тижня, повідомляє Reuters.

Щодо Індії:

Консалтингова компанія FGE (детальний аналіз ринків нафти, газу, СПГ та скрапленого природного газу) повідомляє, що Індія стикається з перебоями в постачанні 450 000 барелів російської сирої нафти на день.

Очікується, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться порівняно з січнем і груднем.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив агентству Reuters минулого тижня, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це було б зазвичай.

Довідка

На російську нафту припадає 36% імпорту Індії та майже п'ята частина імпорту Китаю у 2024 році.

Нагадаємо

США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.

Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни27.01.25, 09:58 • 36663 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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