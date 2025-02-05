Нафта дешевшає на тлі даних про американські запаси нафти та митної війни між Китаєм і США

ukenru
09:48 • 8624 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 30008 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 82016 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117033 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150742 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208167 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168681 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150472 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124565 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109671 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115733 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119223 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113746 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118418 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112492 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168446 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167112 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299664 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327689 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 43394 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 47189 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113746 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 94712 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117651 перегляди
Актуальне
Нафта дешевшає на тлі даних про американські запаси нафти та митної війни між Китаєм і США

Нафта дешевшає на тлі даних про американські запаси нафти та митної війни між Китаєм і США

Київ • УНН

 • 23943 перегляди

Ціни на нафту знизились через зростання запасів у США та побоювання щодо нової торгової війни між США та Китаєм. Ситуацію ускладнює відновлення Трампом санкцій проти експорту іранської нафти.

Ціни на нафту впали в середу, на тлі того, як зростання запасів у США та побоювання з приводу нової китайсько-американської торгової війни підігрівають побоювання щодо слабкішого економічного зростання, компенсуючи відновлення зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення експорту іранської нафти, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 66 центів, або 0,87%, до $75,54 за барель на 10:07 за Грінвічем (12:07 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) втратила 61 цент, або 0,84%, до $72,09.

Нафта у вівторок торгувалася у широкому діапазоні, при цьому WTI впала на 3%, що є найнижчим показником з 31 грудня, після того, як Китай оголосив про мита на імпорт нафти, скрапленого природного газу та вугілля зі США у відповідь на мита США на китайський експорт.

Однак ціни відновилися після того, як Трамп відновив кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб скоротити його ядерну програму, яку він розпочав у свій перший термін, що скоротило експорт іранської сирої нафти майже до нуля.

Торговельна напруженість, що триває між США і Китаєм, як вказано, може знизити попит на нафту, спричинивши знижувальний тиск на ціни.

"Митний хаос Трампа та торговельна війна не підходять для світового зростання та зростання попиту на нафту. Бізнес-інвестиції та споживчі витрати, швидше за все, впадуть через ці вкрай нестабільні та негативні для зростання дії", - сказав Б'ярне Шилдроп, головний аналітик із сировинних товарів у SEB.

"Нафтовий ринок зараз перебуває між побоюваннями, що зростають, що ескалація торгової війни завдасть шкоди зростанню світового попиту на нафту, з одного боку, і можливим раптовим збоєм експорту іранської нафти", - додав він.

За оцінками Управління енергетичної інформації США, експорт нафти Тегераном приніс $53 млрд 2023 року і $54 млрд роком раніше. Згідно з даними ОПЕК, видобуток у 2024 році досяг найвищого рівня з 2018 року.

Трамп довів експорт нафти Ірану майже до нуля протягом частини свого першого терміну після повторного введення санкцій.

"Якщо ці санкції будуть повторно введені, викликане цим скорочення постачань може підтримати висхідний імпульс цін на нафту, особливо на тлі повільнішого, ніж очікувалося, коригування постачання виробниками ОПЕК+", - сказав Ахмад Ассірі, дослідник-стратег Pepperstone.

Також тиск на ціни на сиру нафту в середу, як вказано, чинили вищі дані про запаси нафти в США за ніч.

Зростання запасів нафти та палива у найбільшому у світі споживачі нафти сигналізує про слабкість споживання, посилюючи побоювання щодо впливу мит на перспективи світової економіки та попиту на енергоносії.

Санкції США призвели до сповільнення торгівлі російською нафтою в Азії28.01.25, 12:46 • 31068 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
opekОПЕК
donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
iranІран

Звернутися з питань розміщення реклами