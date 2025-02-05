Нафта дешевшає на тлі даних про американські запаси нафти та митної війни між Китаєм і США

Ціни на нафту впали в середу, на тлі того, як зростання запасів у США та побоювання з приводу нової китайсько-американської торгової війни підігрівають побоювання щодо слабкішого економічного зростання, компенсуючи відновлення зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення експорту іранської нафти, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 66 центів, або 0,87%, до $75,54 за барель на 10:07 за Грінвічем (12:07 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) втратила 61 цент, або 0,84%, до $72,09.

Нафта у вівторок торгувалася у широкому діапазоні, при цьому WTI впала на 3%, що є найнижчим показником з 31 грудня, після того, як Китай оголосив про мита на імпорт нафти, скрапленого природного газу та вугілля зі США у відповідь на мита США на китайський експорт.

Однак ціни відновилися після того, як Трамп відновив кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб скоротити його ядерну програму, яку він розпочав у свій перший термін, що скоротило експорт іранської сирої нафти майже до нуля.

Торговельна напруженість, що триває між США і Китаєм, як вказано, може знизити попит на нафту, спричинивши знижувальний тиск на ціни.

"Митний хаос Трампа та торговельна війна не підходять для світового зростання та зростання попиту на нафту. Бізнес-інвестиції та споживчі витрати, швидше за все, впадуть через ці вкрай нестабільні та негативні для зростання дії", - сказав Б'ярне Шилдроп, головний аналітик із сировинних товарів у SEB.

"Нафтовий ринок зараз перебуває між побоюваннями, що зростають, що ескалація торгової війни завдасть шкоди зростанню світового попиту на нафту, з одного боку, і можливим раптовим збоєм експорту іранської нафти", - додав він.

За оцінками Управління енергетичної інформації США, експорт нафти Тегераном приніс $53 млрд 2023 року і $54 млрд роком раніше. Згідно з даними ОПЕК, видобуток у 2024 році досяг найвищого рівня з 2018 року.

Трамп довів експорт нафти Ірану майже до нуля протягом частини свого першого терміну після повторного введення санкцій.

"Якщо ці санкції будуть повторно введені, викликане цим скорочення постачань може підтримати висхідний імпульс цін на нафту, особливо на тлі повільнішого, ніж очікувалося, коригування постачання виробниками ОПЕК+", - сказав Ахмад Ассірі, дослідник-стратег Pepperstone.

Також тиск на ціни на сиру нафту в середу, як вказано, чинили вищі дані про запаси нафти в США за ніч.

Зростання запасів нафти та палива у найбільшому у світі споживачі нафти сигналізує про слабкість споживання, посилюючи побоювання щодо впливу мит на перспективи світової економіки та попиту на енергоносії.

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