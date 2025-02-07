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Транзит російської нафти через Україну у 2024 році знизився на 15% - ЗМІ

Транзит російської нафти через Україну у 2024 році знизився на 15% - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34468 перегляди

У 2024 році транзит російської нафти через Україну скоротився до 11,5 млн тонн. Найбільшим отримувачем залишається Угорщина з 4,8 млн тонн, тоді як поставки до Словаччини та Чехії зменшились.

У 2024 році транзит російської нафти через Україну знизився на 15% до 11,5 млн тонн. Найбільший обсяг отримала Угорщина.

Про це повідомляє рос газета "Ведомости" з посиланням на власні джерела, передає Reuters, пише УНН

Транзит російської нафти через трубопровідну систему України у 2024 році скоротився на 15%, до 11,5 млн тонн (230 300 барелів на добу). Основним напрямком залишається Угорщина, яка отримала 4,8 млн тонн нафти, що відповідає 42% загального обсягу транзиту і залишилося на рівні попереднього року.

Натомість експорт до Словаччини зменшився на 13% – до 4 млн тонн, а поставки до Чехії впали до 2,7 млн тонн.

Зброя в обмін на нафту: як постачається зброя до росії оминаючи санкції 24.12.24, 19:42 • 22054 перегляди

росія постачає нафту через Україну трубопроводом "Дружба", збудованим ще за часів СРСР. Південна гілка цього маршруту з’єднує російські нафтові родовища з НПЗ, що належать MOL (Угорщина, Словаччина) та PKN Orlen (Чехія).

Тим часом Польща та Німеччина припинили закупівлю російської нафти у 2023 році через повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі Німеччина використовує цей маршрут для постачання казахстанської нафти, обсяг якої за минулий рік склав 1,5 млн тонн.

Додамо

 У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських енергоносіїв під час воєнного стану. 

Паралельно також і зареєстровано постанову щодо припинення транзиту російської нафти через Україну. Контракт діє до кінця 2029 року.

Втім 1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки. 

Нагадаємо 

Через здешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям надходження від продажу нафти до державного бюджету росії в січні були близькими до річного мінімуму.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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