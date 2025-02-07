Транзит російської нафти через Україну у 2024 році знизився на 15% - ЗМІ
Київ • УНН
У 2024 році транзит російської нафти через Україну скоротився до 11,5 млн тонн. Найбільшим отримувачем залишається Угорщина з 4,8 млн тонн, тоді як поставки до Словаччини та Чехії зменшились.
У 2024 році транзит російської нафти через Україну знизився на 15% до 11,5 млн тонн. Найбільший обсяг отримала Угорщина.
Про це повідомляє рос газета "Ведомости" з посиланням на власні джерела, передає Reuters, пише УНН.
Транзит російської нафти через трубопровідну систему України у 2024 році скоротився на 15%, до 11,5 млн тонн (230 300 барелів на добу). Основним напрямком залишається Угорщина, яка отримала 4,8 млн тонн нафти, що відповідає 42% загального обсягу транзиту і залишилося на рівні попереднього року.
Натомість експорт до Словаччини зменшився на 13% – до 4 млн тонн, а поставки до Чехії впали до 2,7 млн тонн.
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росія постачає нафту через Україну трубопроводом "Дружба", збудованим ще за часів СРСР. Південна гілка цього маршруту з’єднує російські нафтові родовища з НПЗ, що належать MOL (Угорщина, Словаччина) та PKN Orlen (Чехія).
Тим часом Польща та Німеччина припинили закупівлю російської нафти у 2023 році через повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі Німеччина використовує цей маршрут для постачання казахстанської нафти, обсяг якої за минулий рік склав 1,5 млн тонн.
Додамо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських енергоносіїв під час воєнного стану.
Паралельно також і зареєстровано постанову щодо припинення транзиту російської нафти через Україну. Контракт діє до кінця 2029 року.
Втім 1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.
Нагадаємо
Через здешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям надходження від продажу нафти до державного бюджету росії в січні були близькими до річного мінімуму.