Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со словацким коллегой Робертом Фицо по энергетической безопасности. Шмыгаль подчеркнул, что украинские санкции не угрожают энергобезопасности Словакии и Европы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел ряд разговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Ключевой темой переговоров была энергетическая безопасность обеих стран, в частности транзит нефти через Украину. Об этом заявил Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В течение последних недель имел ряд разговоров с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были в духе нашей общей политики нового прагматизма и все - об энергетической безопасности наших стран
Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что россия и энергетическая безопасность - не совместимые вещи.
По его словам, ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок.
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Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права. Мы беспрекословно выполняем Соглашение об ассоциации с ЕС. Так будет и в дальнейшем
Он также подчеркнул, что украинские санкции не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы, поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Глава украинского правительства заверил, что в этом вопросе Украина имеет "полное понимание Брюсселя".
Санкции, введенные Украиной, не являются угрозой для энергетической безопасности Словакии. Угрозой является Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы
Шмыгаль добавил, что Словакия - надежный партнер Украины, от которого Киев не ожидает шантажа или угроз. По его словам, угрожать Украине, которая защищается от агрессора, ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли - это сомнительный путь.
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Договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжим наш конструктивный, прагматичный диалог. Спасибо моему коллеге, господину Фицо, за важные конструктивные разговоры. Уверен, мы найдем взаимовыгодные решения для Украины, для Словакии, для Европы
Напомним
Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика "лукойл" после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.
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