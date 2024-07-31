Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел ряд разговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Ключевой темой переговоров была энергетическая безопасность обеих стран, в частности транзит нефти через Украину. Об этом заявил Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В течение последних недель имел ряд разговоров с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были в духе нашей общей политики нового прагматизма и все - об энергетической безопасности наших стран - заявил Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что россия и энергетическая безопасность - не совместимые вещи.

По его словам, ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок.

Угорський міністр звинуватив ЄС у припиненні транзиту нафти РФ через Україну

Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права. Мы беспрекословно выполняем Соглашение об ассоциации с ЕС. Так будет и в дальнейшем - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что украинские санкции не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы, поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Глава украинского правительства заверил, что в этом вопросе Украина имеет "полное понимание Брюсселя".

Санкции, введенные Украиной, не являются угрозой для энергетической безопасности Словакии. Угрозой является Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы - объясняет премьер-министр Украины.

Шмыгаль добавил, что Словакия - надежный партнер Украины, от которого Киев не ожидает шантажа или угроз. По его словам, угрожать Украине, которая защищается от агрессора, ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли - это сомнительный путь.

Угорщина блокуватиме допомогу Україні від ЄС через санкції проти "Лукойл" - Сійярто

Договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжим наш конструктивный, прагматичный диалог. Спасибо моему коллеге, господину Фицо, за важные конструктивные разговоры. Уверен, мы найдем взаимовыгодные решения для Украины, для Словакии, для Европы - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика "лукойл" после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

ЄС не підтримав зняття санкцій з російського "лукойлу" для відновлення транзиту нафти - FT