Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 млрд евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, из-за усиления санкций Украины против «Лукойла», из-за чего транзит российской нефти приостановился. Об этом Сийярто заявил в интервью ATV, передает УНН.

Детали

Венгрия совместно со Словакией инициировала возбуждение процесса против Украины в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации, в котором указано, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей в страны ЕС. Сейчас ситуация такова, что энергоснабжение двух стран-членов ЕС, Венгрии и Словакии, находится под угрозой со стороны украинцев, потому что 33% нашего импорта сырой нефти и примерно 40-45% импорта сырой нефти Словакии поступает от «Лукойла», из России через Украину - сказал Сийярто.

По его мнению, Еврокомиссия сейчас в сложной ситуации, потому что Украина якобы разрывает соглашение об ассоциации с ЕС.

Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиардов евро компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира - добавил Сийярто.

Напомним,

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика «Лукойл», после ужесточения украинских санкций против него.

Будапешт проводит консультации с Европейским Союзом в связи с тем, что транзит нефти российского «Лукойла» через Украину приостановился.

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