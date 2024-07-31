Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 30 июля обвинил исполнительную комиссию Европейского союза в организации прекращения поставок российской нефти через территорию Украины и предупредил, что эти противоречия могут привести к энергетическому кризису. Сийярто утверждает, что «несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС... все это придумал Брюссель, а не Киев». Об этом пишет АР, передает УНН.

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Украина ввела санкции против российской компании «Лукойл» еще в 2018 году, а в этом году усилила их, прекратив транзит ее нефти в Венгрию и Словакию, в частности.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение «неприемлемым и непонятным, особенно со стороны страны, которая стремится присоединиться к ЕС, особенно с учетом импорта Украиной электричества из Венгрии».

Будапешт хочет скорейшего возобновления поставок «Лукойла», от которого получает около двух миллионов тонн нефти в год. Это треть общего импорта Венгрии, и альтернативных маршрутов, кроме как через Украину, нет.

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