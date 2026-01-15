Трамп заявил, что ему ничего не известно о визите Уиткоффа и Кушнера в москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о предстоящем визите его посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву на переговоры с главой кремля владимиром путиным, о чем он сказал Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил Reuters, что ему "неизвестно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в москву", о чем ранее в среду сообщало агентство Bloomberg.

Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер планируют поездку в москву для встречи с путиным в ближайшее время - Bloomberg

Переговоры под руководством США, пишет издание, в последние недели были сосредоточены на гарантиях безопасности для послевоенной Украины, чтобы гарантировать, что россия не вторгнется на территорию страны после потенциального мирного соглашения. В целом американские переговорщики настаивали на том, чтобы Украина отказалась от своего восточного региона Донбасса в рамках любого соглашения с россией.

Украинские официальные лица активно участвовали в последних переговорах, которые со стороны США возглавляли специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа. Некоторые европейские чиновники выразили сомнение в вероятности того, что путин согласится на некоторые условия, недавно согласованные Киевом, Вашингтоном и европейскими лидерами.

На вопрос о том, встретится ли он с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретился бы, но намекнул, что никаких планов пока нет.

"Я бы согласился - если он там будет, - сказал Трамп. - Я буду там".

В том же интервью Трамп выразил мнение, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ

На вопрос о том, почему, по его мнению, Зеленский затягивает переговоры, Трамп не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно туда добраться".

Зеленский публично исключил любые территориальные уступки москве, заявив, что Украина не имеет права по Конституции уступать какие-либо земли, отметило при этом издание.