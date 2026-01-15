Трамп заявив, що йому нічого невідомо про візит Віткоффа та Кушнера до москви

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого невідомо про майбутній візит його посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви на переговори з главою кремля володимиром путіним, про що він сказав Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив Reuters, що йому "невідомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до москви", про що раніше в середу повідомляло агентство Bloomberg.

Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg

Переговори під керівництвом США, пише видання, останніми тижнями були зосереджені на гарантіях безпеки для повоєнної України, щоб гарантувати, що росія не вторгнеться на територію країни після потенційної мирної угоди. Загалом американські переговорники наполягали на тому, щоб Україна відмовилася від свого східного регіону Донбасу в межах будь-якої угоди з росією.

Українські офіційні особи брали активну участь в останніх переговорах, які з боку США очолювали спеціальний посланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа. Деякі європейські чиновники висловили сумнів у ймовірності того, що путін погодиться на деякі умови, нещодавно узгоджені Києвом, Вашингтоном та європейськими лідерами.

На запитання про те, чи зустрінеться він із Президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрівся б, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б погодився - якщо він там буде, - сказав Трамп. - Я буду там".

У тому ж інтерв'ю Трамп висловив думку, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф

На запитання про те, чому, на його думку, Зеленський затягує переговори, Трамп не став вдаватися до подробиць, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко туди дістатися".

Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки москві, заявивши, що Україна не має права за конституцією поступатися будь-якими землями, зауважило при цьому видання.