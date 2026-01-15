$43.180.08
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 28182 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 28681 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 30611 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 30920 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 25894 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22023 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19286 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16124 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15257 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 33996 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
14 січня, 11:32
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
14 січня, 07:00
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
13 січня, 19:36
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 78214 перегляди
Трамп заявив, що йому нічого невідомо про візит Віткоффа та Кушнера до москви

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

Дональд Трамп заявив Reuters, що йому невідомо про можливу поїздку спецпосланців до москви.

Трамп заявив, що йому нічого невідомо про візит Віткоффа та Кушнера до москви

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого невідомо про майбутній візит його посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви на переговори з главою кремля володимиром путіним, про що він сказав Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив Reuters, що йому "невідомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до москви", про що раніше в середу повідомляло агентство Bloomberg.

Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg14.01.26, 10:52 • 22813 переглядiв

Переговори під керівництвом США, пише видання, останніми тижнями були зосереджені на гарантіях безпеки для повоєнної України, щоб гарантувати, що росія не вторгнеться на територію країни після потенційної мирної угоди. Загалом американські переговорники наполягали на тому, щоб Україна відмовилася від свого східного регіону Донбасу в межах будь-якої угоди з росією.

Українські офіційні особи брали активну участь в останніх переговорах, які з боку США очолювали спеціальний посланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа. Деякі європейські чиновники висловили сумнів у ймовірності того, що путін погодиться на деякі умови, нещодавно узгоджені Києвом, Вашингтоном та європейськими лідерами.

На запитання про те, чи зустрінеться він із Президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрівся б, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б погодився - якщо він там буде, - сказав Трамп. - Я буду там".

У тому ж інтерв'ю Трамп висловив думку, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф15.01.26, 04:34 • 28184 перегляди

На запитання про те, чому, на його думку, Зеленський затягує переговори, Трамп не став вдаватися до подробиць, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко туди дістатися".

Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки москві, заявивши, що Україна не має права за конституцією поступатися будь-якими землями, зауважило при цьому видання.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Давос
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна