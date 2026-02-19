$43.290.03
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Трамп заявил, что остановил войну между Индией и Пакистаном и спас миллионы жизней

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Дональд Трамп утверждает, что его дипломатические действия остановили вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном. Он лично вмешался, проведя телефонные разговоры с лидерами обеих стран.

Трамп заявил, что остановил войну между Индией и Пакистаном и спас миллионы жизней

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира заявил, что его дипломатические действия помогли остановить вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, который мог унести десятки миллионов жизней. Об этом он сказал, выступая перед участниками мероприятия, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, эскалация между двумя ядерными державами находилась на критическом уровне – боевые действия продолжались, а самолеты сбивались в воздухе. Он подчеркнул, что лично вмешался в ситуацию, проведя прямые телефонные разговоры с руководством обеих стран.

Я верю, что мы тогда спасли около 25 миллионов жизней. И это число могло быть значительно больше. Война уже бушевала — самолеты сбивали, ситуация была чрезвычайно опасной 

– заявил Трамп.

Президент США также отметил, что хорошо знал премьер-министра Индии Нарендру Моди, а контакты с пакистанской стороной налаживал, в частности, через торговые переговоры. По его словам, в итоге обе стороны пошли на компромисс, что позволило остановить конфликт.

Трамп подчеркнул, что пример Индии и Пакистана, по его мнению, демонстрирует возможность урегулирования даже самых сложных и, казалось бы, безнадежных международных конфликтов путем прямой дипломатии и политической воли.

Напомним

Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав ее своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.

Андрей Тимощенков

