Трамп заявил, что остановил войну между Индией и Пакистаном и спас миллионы жизней
Киев • УНН
Дональд Трамп утверждает, что его дипломатические действия остановили вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном. Он лично вмешался, проведя телефонные разговоры с лидерами обеих стран.
Детали
По словам Трампа, эскалация между двумя ядерными державами находилась на критическом уровне – боевые действия продолжались, а самолеты сбивались в воздухе. Он подчеркнул, что лично вмешался в ситуацию, проведя прямые телефонные разговоры с руководством обеих стран.
Я верю, что мы тогда спасли около 25 миллионов жизней. И это число могло быть значительно больше. Война уже бушевала — самолеты сбивали, ситуация была чрезвычайно опасной
Президент США также отметил, что хорошо знал премьер-министра Индии Нарендру Моди, а контакты с пакистанской стороной налаживал, в частности, через торговые переговоры. По его словам, в итоге обе стороны пошли на компромисс, что позволило остановить конфликт.
Трамп подчеркнул, что пример Индии и Пакистана, по его мнению, демонстрирует возможность урегулирования даже самых сложных и, казалось бы, безнадежных международных конфликтов путем прямой дипломатии и политической воли.
Напомним
Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав ее своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.