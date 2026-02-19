Трамп заявив, що зупинив війну між Індією та Пакистаном і врятувати мільйони життів

$43.290.03
Ексклюзив
15:01
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор Кравченко 19 лютого, 08:18
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли 11:15
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон 12:06
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру 12:42
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби 14:22
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли 11:15
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення 18 лютого, 17:10
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Велика Британія
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру 12:42
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон 12:06
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу 18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі 18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою 18 лютого, 11:16
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
YouTube

Трамп заявив, що зупинив війну між Індією та Пакистаном і врятувати мільйони життів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп стверджує, що його дипломатичні дії зупинили збройний конфлікт між Індією та Пакистаном. Він особисто втрутився, провівши телефонні розмови з лідерами обох країн.

Трамп заявив, що зупинив війну між Індією та Пакистаном і врятувати мільйони життів

Президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру заявив, що його дипломатичні дії допомогли зупинити збройний конфлікт між Індією та Пакистаном, який міг забрати десятки мільйонів життів. Про це він сказав, виступаючи перед учасниками заходу, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, ескалація між двома ядерними державами перебувала на критичному рівні – бойові дії тривали, а літаки збивалися в повітрі. Він наголосив, що особисто втрутився у ситуацію, провівши прямі телефонні розмови з керівництвом обох країн.

Я вірю, що ми тоді врятували близько 25 мільйонів життів. І це число могло бути значно більшим. Війна вже вирувала — літаки збивали, ситуація була надзвичайно небезпечною 

– заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що добре знав прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді, а контакти з пакистанською стороною налагоджував, зокрема, через торговельні переговори. За його словами, у підсумку обидві сторони пішли на компроміс, що дозволило зупинити конфлікт.

Трамп підкреслив, що приклад Індії та Пакистану, на його думку, демонструє можливість врегулювання навіть найбільш складних і, здавалося б, безнадійних міжнародних конфліктів шляхом прямої дипломатії та політичної волі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відкрив перше засідання Ради миру, назвавши її своєю найважливішою справою. Він привітав світових лідерів, серед яких були представники Саудівської Аравії та Угорщини.

Андрій Тимощенков

Світ
Ядерна зброя
Сутички
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Пакистан