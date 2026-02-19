Трамп заявив, що зупинив війну між Індією та Пакистаном і врятувати мільйони життів
Київ • УНН
Дональд Трамп стверджує, що його дипломатичні дії зупинили збройний конфлікт між Індією та Пакистаном. Він особисто втрутився, провівши телефонні розмови з лідерами обох країн.
Президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру заявив, що його дипломатичні дії допомогли зупинити збройний конфлікт між Індією та Пакистаном, який міг забрати десятки мільйонів життів. Про це він сказав, виступаючи перед учасниками заходу, передає УНН.
Деталі
За словами Трампа, ескалація між двома ядерними державами перебувала на критичному рівні – бойові дії тривали, а літаки збивалися в повітрі. Він наголосив, що особисто втрутився у ситуацію, провівши прямі телефонні розмови з керівництвом обох країн.
Я вірю, що ми тоді врятували близько 25 мільйонів життів. І це число могло бути значно більшим. Війна вже вирувала — літаки збивали, ситуація була надзвичайно небезпечною
Президент США також зазначив, що добре знав прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді, а контакти з пакистанською стороною налагоджував, зокрема, через торговельні переговори. За його словами, у підсумку обидві сторони пішли на компроміс, що дозволило зупинити конфлікт.
Трамп підкреслив, що приклад Індії та Пакистану, на його думку, демонструє можливість врегулювання навіть найбільш складних і, здавалося б, безнадійних міжнародних конфліктів шляхом прямої дипломатії та політичної волі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп відкрив перше засідання Ради миру, назвавши її своєю найважливішою справою. Він привітав світових лідерів, серед яких були представники Саудівської Аравії та Угорщини.