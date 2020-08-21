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Трамп: я ‒ единственный, кто стоит между американской мечтой и полной анархией в США

Киев • УНН

 • 12413 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения демократов, которые назвали его “хаотичным и нечестным” лидером. Свой ответ глава Белого дома озвучил на заседании Совета по национальной политике США, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Трамп: я ‒ единственный, кто стоит между американской мечтой и полной анархией в США

“Если наши оппоненты победят, никто в нашей стране не будет находиться в безопасности. Я — единственный, кто стоит между американской мечтой и полной анархией, безумием и хаосом”, — заявил Трамп.

По его словам, именно демократы ввергнут США в хаос, если Джо Байден победит на президентских выборах. Трамп акцентировал на теме установления закона и порядка, которую он решил продвигать в ответ на массовые протесты против жестокости полиции и расизма в крупных американских городах, включая Портленд, штат Орегон.

Президент США считает, что в городах, управляемых демократами, полиция ослаблена, и привел в пример всплеск убийств в Чикаго, Миннеаполисе, Нью-Йорке и Филадельфии. Он призвал американцев отбросить идеи “радикальных левых социалистов и марксистов”. Трамп также назвал протестующих в Портленде “сумасшедшими”.

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“Таким образом, 3 ноября на карту будет поставлено будущее нашей страны и, по сути, нашей цивилизации”, — отметил Трамп.

Он также назвал прошедший съезд демократов, в ходе которого руководители конкурирующей партии подвергли президента жесткой критике, “самым темным, наиболее злобным и мрачным в истории США”.

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Как сообщал УНН, лидер Белого дома Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются “шахматистами мирового класса”. По его мнению, бывший вице-президент США Джозеф Байден, который согласился стать кандидатом в президенты США от демократов, не сможет работать с ними на равных в случае победы на президентских выборах, которые запланированы на 3 ноября. 

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует 27 августа из Белого дома объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах главы государства. Официально о выдвижении Трампа кандидатом в президенты от республиканцев будет объявлено 24 августа на съезде партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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