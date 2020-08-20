Билли Айлиш раскритиковала Трампа и спела на съезде демократов свою новую песню

Билли Айлиш исполнила песню “Мое будущее” (my future) впервые, выбрав для этого съезд демократов, передает телеканал Fox News. Певица призвала американцев “голосовать так, если бы их жизнь и судьба мира зависели от этого”. Она обвинила президента-республиканца Дональда Трампа в “уничтожении страны и всего того, что нам не безразлично”.

“Нам нужны лидеры, которые позволяют такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их наличие. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону”, — отметила певица.

A message from Billie.

Register to vote: https://t.co/5zf6pwhmzo pic.twitter.com/zW5YvlgBSd

26 января Айлиш стала триумфатором музыкальной премии Grammy, получив пять наград, в том числе в четырех самых престижных номинациях. Певица, которой в декабря 2019 года исполнилось 18 лет, была признана “Лучшим новым исполнителем”, а сингл “bad guy” принес ей победу в категориях “Запись года” и “Песня года”. Кроме того, пластинка Айлиш “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” получила награду в номинации “Альбом года”.

Watch Billie’s performance of “my future” live from the 2020 Democratic National Convention. https://t.co/A4Uo0OmLrQ

Register to vote: https://t.co/5zf6pwhmzo pic.twitter.com/1eolYmzFi4

Национальный съезд Демократической партии США будет проходить по 20 августа. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на выборах в ноябре Джозефа Байдена. В условиях пандемии организаторам форума пришлось пойти на беспрецедентные меры: практически все меры съезда, в том числе голосование для утверждения кандидатов, проходят дистанционно. Виртуальные хабы, куда поступают видеосюжеты со съезда, размещенные в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милуоки (штат Висконсин) и Уилмингтоне (штат Делавэр), где находится Байден.