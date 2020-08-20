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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96257 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122869 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105115 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124927 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100555 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103735 просмотра

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Билли Айлиш раскритиковала Трампа и спела на съезде демократов свою новую песню

Билли Айлиш раскритиковала Трампа и спела на съезде демократов свою новую песню

Киев  •  УНН

 • 39243 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Певица Билли Айлиш выступила в среду на Национальном съезде Демократической партии США, выполнив свою новую песню "Мое будущее" (my future). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News, CBS News и Twitter страницу Билли Айлиш.

Билли Айлиш исполнила песню “Мое будущее” (my future) впервые, выбрав для этого съезд демократов, передает телеканал Fox News. Певица призвала американцев “голосовать так, если бы их жизнь и судьба мира зависели от этого”. Она обвинила президента-республиканца Дональда Трампа в “уничтожении страны и всего того, что нам не безразлично”.

“Нам нужны лидеры, которые позволяют такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их наличие. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону”, — отметила певица.

A message from Billie.
Register to vote: https://t.co/5zf6pwhmzo pic.twitter.com/zW5YvlgBSd

— billie eilish (@billieeilish) August 20, 2020

26 января Айлиш стала триумфатором музыкальной премии Grammy, получив пять наград, в том числе в четырех самых престижных номинациях. Певица, которой в декабря 2019 года исполнилось 18 лет, была признана “Лучшим новым исполнителем”, а сингл “bad guy” принес ей победу в категориях “Запись года” и “Песня года”. Кроме того, пластинка Айлиш “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” получила награду в номинации “Альбом года”.

Watch Billie’s performance of “my future” live from the 2020 Democratic National Convention. https://t.co/A4Uo0OmLrQ
Register to vote: https://t.co/5zf6pwhmzo pic.twitter.com/1eolYmzFi4

— billie eilish (@billieeilish) August 20, 2020

Национальный съезд Демократической партии США будет проходить по 20 августа. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на выборах в ноябре Джозефа Байдена. В условиях пандемии организаторам форума пришлось пойти на беспрецедентные меры: практически все меры съезда, в том числе голосование для утверждения кандидатов, проходят дистанционно. Виртуальные хабы, куда поступают видеосюжеты со съезда, размещенные в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милуоки (штат Висконсин) и Уилмингтоне (штат Делавэр), где находится Байден.

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