У Лос-Анджелесі оголосили переможців 62-ї церемонії вручення Grammy

Основна номінація, “Запис року” (вручається продюсерам, виконавцям, фахівцям з мастерингу): Billie Eilish — “bad guy”

У номінації “Пісня року” нагороду вручають автору пісні. В даному випадку це, крім Айлиш, її брат Фіннеас О’Коннелл.

У категорії також були представлені наступні композиції: Norman F***ing Rockwell! у виконанні Lana Del Rey, Lover (Taylor Swift), Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Bring My Flowers Now (Tanya Tucker), Someone You Loved (Lewis Capaldi), Hard Place (HER), Truth Hurts (Lizzo).

• Альбом року: Billie Eilish — “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”;

• Кращий новий артист: Billie Eilish;

• Кращий вокальний поп-альбом: Billie Eilish — “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”;

• Кращий рок-альбом: Cage The Elephant — “Social Cues”;

• Найкращий альтернативний альбом: Vampire Weekend — “Father Of The Bride”;

• Кращий реп-альбом: Tyler, the Creator — “IGOR”;

• Кращий R&B альбом: Anderson.Paak — “Ventura”;

• Кращий танцювальний/електронний альбом: The Chemical Brothers — “No Geography”;

• Кращий альбом в жанрі сучасний урбан: Lizzo — “Cuz I Love You (Deluxe)”;

• Кращий кантрі-альбом: Tanya Tucker — “While I’m Livin”;

• Найкращий оригінальний саундтрек, записаний для візуального представлення: Хільдур Гуднадоттір — “Чорнобиль”;

• Кращий саундтрек-збірник, записаний для візуального представлення: “Зірка народилася” — Леді Гага, Бредлі Купер та ін.;

• Краща пісня, записана для візуального представлення: “I’ll Never Love Again” — з к/ф “Зірка народилася”;

• Відео року: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Calmatic — “Old Town Road (Official Movie)”;

• Музичний фільм року: “Homecoming” — Бейонсе, Ед Берк;

• Кращий альбом-мюзикл: “Hadestown”;

• Кращий розмовний альбом: Мішель Обама — “Becoming”.

