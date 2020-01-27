У Лос-Анджелесі оголосили переможців 62-ї церемонії вручення Grammy

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 8556 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 194925 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 141610 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 124023 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 130434 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 147272 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147574 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230998 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217586 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187698 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
48%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 19829 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 12139 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 10791 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 18754 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 7574 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 194885 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 178325 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 297324 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 319254 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 400626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 9688 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 6658 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 58375 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41082 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55226 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Лос-Анджелесі оголосили переможців 62-ї церемонії вручення Grammy

Київ • УНН

 • 19597 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Лос-Анджелесі проходить вручення музичної премії Grammy. У категорії “Пісня року” і “Альбом року” нагороди удостоєна співачка Біллі Айліш. Вона також перемогла ще в двох категоріях. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт премії.

У Лос-Анджелесі оголосили переможців 62-ї церемонії вручення Grammy

Основна номінація, “Запис року” (вручається продюсерам, виконавцям, фахівцям з мастерингу): Billie Eilish — “bad guy”

У номінації “Пісня року” нагороду вручають автору пісні. В даному випадку це, крім Айлиш, її брат Фіннеас О’Коннелл.

У категорії також були представлені наступні композиції: Norman F***ing Rockwell! у виконанні Lana Del Rey, Lover (Taylor Swift), Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Bring My Flowers Now (Tanya Tucker), Someone You Loved (Lewis Capaldi), Hard Place (HER), Truth Hurts (Lizzo).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Беверлі-Хіллз оголосили переможців 77-й церемонії премії “Золотий глобус”

• Альбом року: Billie Eilish — “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”;

• Кращий новий артист: Billie Eilish;

• Кращий вокальний поп-альбом: Billie Eilish — “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”;

• Кращий рок-альбом: Cage The Elephant — “Social Cues”;

• Найкращий альтернативний альбом: Vampire Weekend — “Father Of The Bride”;

• Кращий реп-альбом: Tyler, the Creator — “IGOR”;

• Кращий R&B альбом: Anderson.Paak — “Ventura”;

• Кращий танцювальний/електронний альбом: The Chemical Brothers — “No Geography”;

• Кращий альбом в жанрі сучасний урбан: Lizzo — “Cuz I Love You (Deluxe)”;

• Кращий кантрі-альбом: Tanya Tucker — “While I’m Livin”;

• Найкращий оригінальний саундтрек, записаний для візуального представлення: Хільдур Гуднадоттір — “Чорнобиль”;

• Кращий саундтрек-збірник, записаний для візуального представлення: “Зірка народилася” — Леді Гага, Бредлі Купер та ін.;

• Краща пісня, записана для візуального представлення: “I’ll Never Love Again” — з к/ф “Зірка народилася”;

• Відео року: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Calmatic — “Old Town Road (Official Movie)”;

• Музичний фільм року: “Homecoming” — Бейонсе, Ед Берк;

• Кращий альбом-мюзикл: “Hadestown”;

• Кращий розмовний альбом: Мішель Обама — “Becoming”.

Нагадаємо, стали відомі номінанти на кінопремію “Оскар”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01