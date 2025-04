В Лос-Анджелесе объявили победителей 62-й церемонии вручения Grammy

Основная номинация, “Запись года” (вручается продюсерам, исполнителям, специалистам по мастеринга): Billie Eilish — “bad guy”

В номинации “Песня года” награду вручают автору песни. В данном случае это, кроме Айлиш, ее брат Финнеас О’Коннелл.

В категории также были представлены следующие композиции: Norman F***ing Rockwell! в исполнении Lana Del Rey, Lover (Taylor Swift), Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Bring My Flowers Now (Tanya Tucker), Someone You Loved (Lewis Capaldi), Hard Place (HER), Truth Hurts (Lizzo).

• Альбом года: Billie Eilish — “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”;

• Лучший новый артист: Billie Eilish;

• Лучший вокальный поп-альбом: Billie Eilish — “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”;

• Лучший рок-альбом: Cage The Elephant — “Social Cues”;

• Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend — “Father Of The Bride”;

• Лучший рэп-альбом: Tyler, the Creator — “IGOR”;

• Лучший R&B альбом: Anderson.Paak — “Ventura”;

• Лучший танцевальный/электронный альбом: The Chemical Brothers — “No Geography”;

• Лучший альбом в жанре современный урбан: Lizzo — “Cuz I Love You (Deluxe)”;

• Лучший кантри-альбом: Tanya Tucker — “While I’m Livin”;

• Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального представления: Хильдур Гуднадоттир — “Чернобыль”;

• Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального представления: “Звезда родилась” — Леди Гага, Брэдли Купер и др.;

• Лучшая песня, записанная для визуального представления: “I’ll Never Love Again” — из к/ф “Звезда родилась”;

• Видео года: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Calmatic — “Old Town Road (Official Movie)”;

• Музыкальный фильм года: “Homecoming” — Бейонсе, Эд Берк;

• Лучший альбом-мюзикл: “Hadestown”;

• Лучший разговорный альбом Мишель Обама — “Becoming”.

