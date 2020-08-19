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Байдена затвердили кандидатом в президенти США від демократів

Байдена затвердили кандидатом в президенти США від демократів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Демократична партія США затвердила у вівторок своїм кандидатом в президенти на виборах у листопаді Джозефа Байдена. Це рішення прийнято на загальнонаціональному з’їзді в Мілуокі (штат Вісконсін), передає УНН із посиланням на Reuters.

Голосування проходило в віртуальному форматі через пандемію. Представники делегацій американських штатів і заморських територій по черзі оголошували про те, за кого їх делегати віддають свої голоси — за Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса. Він був основним суперником Байдена у внутрішньопартійній боротьбі, але в квітні вийшов з гонки.

Байден переступив мінімально необхідний поріг голосів (2 374), коли своє рішення оголосили представники делегації Північної Кароліни.

В цілому Байден отримав понад 3 550 голосів, Сандерс — понад 1 150. Останніми виступили представники Делавера, де Байден прожив більшу частину життя.

Нагадаємо, 17 серпня у США розпочався передвиборний з’їзд Демократичної партії. Раніше Байден обрав Камалу Харріс, сенатора від Каліфорнії, на посаду віце-президента у разі перемоги у виборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вважає, що у разі перемоги Байдена на виборах “США стануть нудною соціалістичною країною”

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