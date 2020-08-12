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Байден визначився з кандидатурою віце-президента США

Байден визначився з кандидатурою віце-президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кандидат у президенти США Джо Байден вибрав Камалу Харріс, сенатора від Каліфорнії, на посаду віце-президента у разі перемоги у виборах. Про це пише NBCnews, передає УНН.

"Це рішення було прийнято більш ніж через рік після того, як Харріс, яка також була кандидатом від Демократичної партії 2020 року, вступила в зіткнення з Байденом за расовими питаннями під час перших первинних дебатів. У разі обрання вона стане першою жінкою в країні, першою чорношкірою і першим віце-президентом азіатських американців", – пише видання.

Зазначається, що Камалі Харіс 55 років, вона пройшла шлях від прокурора до кандидата у віце-президенти США.

Як повідомляв УНН, від Байдена вимагали номінувати афроамериканку на пост віце-президента.

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