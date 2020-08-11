Від Байдена вимагають номінувати афроамериканку на пост віце-президента

"Більше сотні відомих афроамериканців звернулися до ймовірного кандидата від демократів на президентських виборах 2020 року Джо Байдена з закликом номінувати афроамериканку на пост свого віце-президента у разі перемоги на виборах", - пише видання.

Відзначається, що текст відкритого листа був оприлюднений у понеділок, 10 серпня, на сайті онлайн-видання Atlanta Daily World.

"Якщо ви не зробите вибір на користь чорної жінки у 2020 році, ви програєте вибори. Ми не хочемо обирати менше з двох зол і не хочемо голосувати за знайомого чорта проти незнайомого чорта, тому що ми втомилися голосувати за чорта - крапка", відзначається у зверненні.

За словами авторів, більше 700 чорних жінок поставили свій підпис під відкритим листом, що закликає номінувати афроамериканку на пост віце-президента США.

"І ми, чорні чоловіки, солідарні з ними", - йдеться у документі.

Серед підписантів відкритого листа - репер і актор Шон Комбс (також відомий під псевдонімом Пафф Дедді), а також Бен Крамп - адвокат, що представляє інтереси сім'ї афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув наприкінці травня у Міннеаполісі під час затримання його білим поліцейським.

Нагадаємо, колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат від Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випереджає по голосам підтримки чинного главу держави Дональда Трампа у трьох ключових штатах - Арізоні, Флориді та Мічигані.