Від Байдена вимагають номінувати афроамериканку на пост віце-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Понад сто афроамериканців підписали відкритий лист до майбутнього кандидата у президенти США Джо Байдена із закликом зробити у разі перемоги на виборах своїм замом темношкіру жінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
"Більше сотні відомих афроамериканців звернулися до ймовірного кандидата від демократів на президентських виборах 2020 року Джо Байдена з закликом номінувати афроамериканку на пост свого віце-президента у разі перемоги на виборах", - пише видання.
Відзначається, що текст відкритого листа був оприлюднений у понеділок, 10 серпня, на сайті онлайн-видання Atlanta Daily World.
"Якщо ви не зробите вибір на користь чорної жінки у 2020 році, ви програєте вибори. Ми не хочемо обирати менше з двох зол і не хочемо голосувати за знайомого чорта проти незнайомого чорта, тому що ми втомилися голосувати за чорта - крапка", відзначається у зверненні.
За словами авторів, більше 700 чорних жінок поставили свій підпис під відкритим листом, що закликає номінувати афроамериканку на пост віце-президента США.
"І ми, чорні чоловіки, солідарні з ними", - йдеться у документі.
Серед підписантів відкритого листа - репер і актор Шон Комбс (також відомий під псевдонімом Пафф Дедді), а також Бен Крамп - адвокат, що представляє інтереси сім'ї афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув наприкінці травня у Міннеаполісі під час затримання його білим поліцейським.
Нагадаємо, колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат від Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випереджає по голосам підтримки чинного главу держави Дональда Трампа у трьох ключових штатах - Арізоні, Флориді та Мічигані.