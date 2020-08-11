От Байдена требуют номинировать афроамериканку на пост вице-президента
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Более ста афроамериканцев подписали открытое письмо к будущему кандидату в президенты США Джо Байдену с призывом сделать в случае победы на выборах своим замом темнокожую женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице в случае победы на выборах", - пишет издание.
Отмечается, что текст открытого письма был обнародован в понедельник, 10 августа, на сайте онлайн-издания Atlanta Daily World.
"Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта - точка", отмечается в обращении.
По словам авторов, более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США.
"И мы, черные мужчины, солидарны с ними", - говорится в документе.
Среди подписавших открытое письмо - рэпер и актер Шон Комбс (также известный под псевдонимом Пафф Дэдди), а также Бен Крамп - адвокат, представляющий интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в Миннеаполисе во время задержания его белым полицейским.
Напомним, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по голосам поддержки действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах - Аризоне, Флориде и Мичигане.