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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90027 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103323 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128890 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108566 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128720 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101572 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102338 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

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От Байдена требуют номинировать афроамериканку на пост вице-президента

От Байдена требуют номинировать афроамериканку на пост вице-президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Более ста афроамериканцев подписали открытое письмо к будущему кандидату в президенты США Джо Байдену с призывом сделать в случае победы на выборах своим замом темнокожую женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице в случае победы на выборах", - пишет издание.

Отмечается, что текст открытого письма был обнародован в понедельник, 10 августа, на сайте онлайн-издания Atlanta Daily World.

"Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта - точка", отмечается в обращении.

По словам авторов, более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США.

"И мы, черные мужчины, солидарны с ними", - говорится в документе.

Среди подписавших открытое письмо - рэпер и актер Шон Комбс (также известный под псевдонимом Пафф Дэдди), а также Бен Крамп - адвокат, представляющий интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в Миннеаполисе во время задержания его белым полицейским.

Напомним, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по голосам поддержки действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах - Аризоне, Флориде и Мичигане.

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