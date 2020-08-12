Байден определился с кандидатурой вице-президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии, на должность вице-президента в случае победы на выборах. Об этом пишет NBCnews, передает УНН.
"Это решение было принято более чем через год после того, как Харрис, которая также была кандидатом от Демократической партии 2020 года, вступила в столкновения с Байденом по расовым вопросам во время первых первичных дебатов. В случае избрания она станет первой женщиной в стране, первой чернокожей и первым вице-президентом азиатских американцев", - пишет издание.
Отмечается, что Камале Харис 55 лет, она прошла путь от прокурора до кандидата в вице-президенты США.
Как сообщал УНН, от Байдена требовали номинировать афроамериканку на пост вице-президента.