Вибори в США: Сандерс вийшов з президентської гонки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сенатор Берні Сандерс відмовився від подальшої участі в президентських перегонах в США. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву передвиборчого штабу Сандерса, передає УНН.
"Сенатор Берні Сандерс завершив свою президентську кампанію в середу, розчистивши шлях для Джо Байдена, кандидата від демократів, і уникнувши зіткнення з президентом Дональдом Трампом в листопаді", - повідомляють у виданні.
Так, про своє рішення Сандерс повідомив в бесіді з членами його виборчої кампанії. Після цього про зміст розмови дізналися провідні американські ЗМІ.
Таким чином, тепер єдиним претендентом на участь в президентських виборах в США від Демократичної партії залишається колишній віце-президент США Джо Байден. Очікується, що пізніше в цьому році саме він буде висунутий кандидатом в президенти США від демократів.
Нагадаємо, що колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида і Іллінойс.
Як раніше повідомляв УНН, Демократична партія США перенесла через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 обрання свого кандидата на пост президента. З'їзд, на якому повинні були назвати суперника чинного глави Білого дому Дональда Трампа на майбутніх в листопаді виборах, перенесений з липня на 17 серпня.