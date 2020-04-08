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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52207 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Выборы в США: Сандерс вышел из президентской гонки

Выборы в США: Сандерс вышел из президентской гонки

Киев  •  УНН

 • 19104 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление предвыборного штаба Сандерса, передает УНН.

“Сенатор Берни Сандерс завершил свою президентскую кампанию в среду, расчистив путь для Джо Байдена, кандидата от демократов, и избежав столкновения с президентом Дональдом Трампом в ноябре”, — сообщают в издании.

Так, о своем решении Сандерс сообщил в беседе с членами его избирательной кампании. После этого о содержании разговора узнали ведущие американские СМИ.

Таким образом, теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.

Напомним, что бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.

Как ранее сообщал УНН, Демократическая партия США перенесла из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 избрание своего кандидата на пост президента. Съезд, на котором должны были назвать соперника действующего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах, перенесен с июля на 17 августа.

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