Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Демократическая партия США перенесла из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 избрания своего кандидата на пост президента. Съезд, на котором должны были назвать соперника действующего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах, перенесен с июля на 17 августа, сообщил в четверг, 2 апреля, Национальный комитет Демократической партии, передает УНН.
“В нынешней ситуации неопределенности самым разумным подходом мы считаем заручиться дополнительным временем и следить за развитием ситуации, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд”, — заявил глава комитета по национальным съездам Демократической партии Джо Солмонезе.
Наибольшими шансами на выдвижение кандидатом на президентских выборах от Демократической партии имеет бывший вице-президент США Джо Байден.
С проведением съезда демократов должно быть объявлено и официальное начало собственно избирательной кампании. Проведение в США президентских выборов 2020 намечено на 3 ноября.
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