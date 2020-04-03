Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57585 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67043 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80742 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79354 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102411 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84165 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102427 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105776 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130858 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130296 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса

Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13704 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Демократическая партия США перенесла из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 избрания своего кандидата на пост президента. Съезд, на котором должны были назвать соперника действующего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах, перенесен с июля на 17 августа, сообщил в четверг, 2 апреля, Национальный комитет Демократической партии, передает УНН.

“В нынешней ситуации неопределенности самым разумным подходом мы считаем заручиться дополнительным временем и следить за развитием ситуации, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд”, — заявил глава комитета по национальным съездам Демократической партии Джо Солмонезе.

Наибольшими шансами на выдвижение кандидатом на президентских выборах от Демократической партии имеет бывший вице-президент США Джо Байден.

С проведением съезда демократов должно быть объявлено и официальное начало собственно избирательной кампании. Проведение в США президентских выборов 2020 намечено на 3 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США суд отказал перенести проведение выборов в штате Огайо из-за коронавируса

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