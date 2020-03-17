У США суд відмовив перенести проведення виборів в штаті Огайо через коронавірус

КИЇВ. 17 березня. УНН. Суд в штаті Огайо відмовив перенести первинні вибори (праймеріз) на його території з вівторка на 2 червня на прохання губернатора Майкла Девайна. Про це повідомила в понеділок газета Politico, передає УНН.