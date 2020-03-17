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У США суд відмовив перенести проведення виборів в штаті Огайо через коронавірус

У США суд відмовив перенести проведення виборів в штаті Огайо через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Суд в штаті Огайо відмовив перенести первинні вибори (праймеріз) на його території з вівторка на 2 червня на прохання губернатора Майкла Девайна. Про це повідомила в понеділок газета Politico, передає УНН.

Девайн заявив, що розглядається можливість відкласти праймеріз через поширення коронавірусу нового типу. Він звернувся до суду за дозволом, оскільки не може приймати дане рішення самостійно.

Суд в окрузі Франклін вважає, що проведення виборів в червні не знижує ризик зараження для жителів штату. “Немає ніяких медичних свідчень цього”, — йдеться в постанові судді Річарда Фрая. Він констатував, що швидкість поширення вірусу, можливо, почне знижуватися тільки через кілька місяців. Суддя також підкреслив, що влада штату звернулися за дозволом занадто пізно.

Огайо — один з чотирьох штатів, де у вівторок повинні пройти первинні вибори щодо висунення делегатів на національні з’їзди Демократичної і Республіканської партій. Від Огайо для участі в з’їздах будуть обрані 136 демократів і 82 республіканця. Крім того, у вівторок повинні пройти первинні вибори в Арізоні, Флориді та Іллінойсі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори США: Байден переміг на первинних виборах в штаті Вашингтон, Сандерс наздоганяє

Як повідомив у понеділок телеканал CNN з посиланням на дані федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США і оцінки місцевої влади, кількість зафіксованих в країні випадків зараження новим коронавірусів склало 4008, померли 70 осіб.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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