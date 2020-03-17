Вибори США: Байден переміг на первинних виборах в штаті Вашингтон, Сандерс наздоганяє
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден гарантував собі перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, що відбулися 10 березня в штаті Вашингтон. Такі оцінки представила в понеділок газета The New York Times, передає УНН.
На праймеріз у штаті Вашингтон відбирали делегатів, які на майбутньому національному з’їзді демократів підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США від партії. За підсумками первинних виборів в штаті будуть розподілені голоси 89 делегатів.
Обробка бюлетенів в штаті ще не завершена. За оцінками видання, Байден отримує близько 38% голосів виборців, а сенатор від Вермонта Берні Сандерс — приблизно 36%.
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Нагадаємо, 10 березня також відбулися первинні вибори в штатах Айдахо, Мічиган, Міссурі і Міссісіпі, а також збори партійних активістів в Північній Дакоті. Байден переміг в Айдахо, Мічигані, Міссурі і Міссісіпі, Сандерс — в Північній Дакоті.
Згідно з останніми підрахунками газети, Байден заручився підтримкою вже 894 делегатів національного з’їзду, Сандерс — 743. Для висунення кандидатом в президенти від демократів в першому турі голосування на національному з’їзді партії 13-16 липня в Мілуокі (штат Вісконсін) претенденту необхідно заручитися підтримкою 1991 делегата.
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