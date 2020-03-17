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Выборы США: Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон, Сандерс догоняет

Выборы США: Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон, Сандерс догоняет

Киев  •  УНН

 • 15111 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся 10 марта в штате Вашингтон. Такие оценки представила в понедельник газета The New York Times, передает УНН.

На праймериз в штате Вашингтон отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Обработка бюллетеней в штате еще не завершена. По оценкам издания, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс — примерно 36%.

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Напомним, 10 марта также прошли первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссури и Миссисипи, а также сборы партийных активистов в Северной Дакоте. Байден победил в Айдахо, Мичигане, Миссури и Миссисипи, Сандерс — в Северной Дакоте.

Согласно последним подсчетам газеты, Байден заручился поддержкой уже 894 делегатов национального съезда, Сандерс — 743. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

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