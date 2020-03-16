Вибори в США: Байден розкритикував Сандерса за відмову підтримати санкції проти Росії

КИЇВ. 16 березня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден у неділю піддав критиці сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, нагадавши, що той голосував проти введення санкцій щодо Росії за спроби втручання в американські вибори у 2016 році. З відповідною заявою Байден виступив на чергових теледебатах претендентів в кандидати на пост президента США від Демократичної партії, що завершилися у Вашингтоні, передає УНН.