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Вибори в США: Байден розкритикував Сандерса за відмову підтримати санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден у неділю піддав критиці сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, нагадавши, що той голосував проти введення санкцій щодо Росії за спроби втручання в американські вибори у 2016 році. З відповідною заявою Байден виступив на чергових теледебатах претендентів в кандидати на пост президента США від Демократичної партії, що завершилися у Вашингтоні, передає УНН.

Байден поставив у провину супернику те, що той ще в 1980-х похвально відгукувався про успіхи Радянського Союзу.

"Крім цієї обставини, після завершення виборів (в США 2016 року), знаючи, що росіяни втручалися в наші вибори, ця людина (Сандерс) голосувала проти накладення на Росію санкцій за втручання в наші вибори. Я цього не розумію", - сказав Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон: Росія продовжить втручання у вибори в країнах ЄС

Нагадаємо, раніше у США завдяки розслідуванню спецпрокурора Роберт Мюллера було викрито втручання Росії в американський виборчий процес в 2016 році.

Нагадаємо, російська “фабрика-тролів” в соцмережах змінює стратегію із втручання у вибори.

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