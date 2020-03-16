Выборы в США: Байден раскритиковал Сандерса за отказ поддержать санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в воскресенье поддал критике сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, напомнив, что он голосовал против введения санкций в отношении России за попытки вмешательства в американские выборы в 2016 году. С соответствующим заявлением Байден выступил на очередных теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, которые завершились в Вашингтоне, передает УНН.
Байден поставил в вину сопернику то, что тот еще в 1980-х похвально отзывался об успехах Советского Союза.
“Кроме этого обстоятельства, после завершения выборов (в США 2016 года), зная, что россияне вмешивались в наши выборы, этот человек (Сандерс) голосовал против наложения на Россию санкций за вмешательство в наши выборы. Я этого не понимаю”, — сказал Байден.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон: Россия продолжит вмешательство в выборы в странах ЕС
Напомним, ранее в США благодаря расследованию спецпрокурора Роберт Мюллер было разоблачено вмешательство России в американский избирательный процесс в 2016 году.
Напомним, российская “фабрика-троллей” в соцсетях меняет стратегию по вмешательству в выборы.