Выборы в США: Байден раскритиковал Сандерса за отказ поддержать санкции против России

КИЕВ. 16 марта. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в воскресенье поддал критике сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, напомнив, что он голосовал против введения санкций в отношении России за попытки вмешательства в американские выборы в 2016 году. С соответствующим заявлением Байден выступил на очередных теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, которые завершились в Вашингтоне, передает УНН.