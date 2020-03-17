В США суд отказал перенести проведение выборов в штате Огайо из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Суд в штате Огайо отказал перенести первичные выборы (праймериз) на его территории со вторника на 2 июня по просьбе губернатора Майкла Девайн. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, передает УНН.
Девайн заявил, что рассматривается возможность отложить праймериз из-за распространения коронавируса нового типа. Он обратился в суд за разрешением, поскольку не может принимать данное решение самостоятельно.
Суд в округе Франклин посчитал, что проведение выборов в июне не снижает риск заражения для жителей штата. “Нет никаких медицинских свидетельств этого”, — говорится в постановлении судьи Ричарда Фрая. Он констатировал, что скорость распространения вируса, возможно, начнет снижаться только через несколько месяцев. Судья также подчеркнул, что власти штата обратились за разрешением слишком поздно.
Огайо — один из четырех штатов, где во вторник должны пройти первичные выборы по выдвижению делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. От Огайо для участия в съездах будут выбраны 136 демократов и 82 республиканца. Кроме того, во вторник должны пройти первичные выборы в Аризоне, Флориде и Иллинойсе.
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Как сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США и оценки местных властей, количество зафиксированных в стране случаев заражения новым коронавирусом составило 4008, умерли 70 человек.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.