Демократи США перенесли висунення кандидата в президенти через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Демократична партія США перенесла через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 обрання свого кандидата на пост президента. З’їзд, на якому повинен бути названий суперник чинного глави Білого дому Дональда Трампа на майбутніх в листопаді виборах, перенесений з липня на 17 серпня, повідомив у четвер, 2 квітня, Національний комітет Демократичної партії, передає УНН.
“У нинішній ситуації невизначеності найрозумнішим підходом ми вважаємо заручитися додатковим часом і стежити за розвитком ситуації, щоб ми змогли безпечно й успішно провести з’їзд”, — заявив глава комітету з національним з’їздів Демократичної партії Джо Солмонезе.
Найбільшими шансами на висунення кандидатом на президентських виборах від Демократичної партії має колишній віце-президент США Джо Байден.
З проведенням з’їзду демократів має бути оголошено і офіційний початок власне виборчої кампанії. Проведення в США президентських виборів 2020 року намічено на 3 листопада.
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