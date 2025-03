Вибори США: Байден перемагає на праймеріз демократів у Флориді та Іллінойсі

КИЇВ. 18 березня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден гарантував собі впевнену перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів в штаті Флорида. Такі оцінки наводять провідні американські ЗМІ, зокрема телеканали CNN, ABC і NBC а також агентство Associated Press і газета The New York Times, передає УНН.