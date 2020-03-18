Вибори США: Байден перемагає на праймеріз демократів у Флориді та Іллінойсі

На праймеріз у Флориді відбирають делегатів, які на майбутньому національному з’їзді демократів підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США від партії. За підсумками первинних виборів в штаті будуть розподілені голоси 219 делегатів.

Згідно з наведеними телеканалами даними — за результатами обробки понад 80% бюлетенів — Байден отримав близько 60% голосів виборців, сенатор від Вермонта Берні Сандерс — приблизно 22%. The New York Times констатує, що Байден за підсумками праймеріз у Флориді заручиться підтримкою не менше 129 делегатів, Сандерс — мінімум 48.

ЗМІ змогли представити прогнози щодо результату праймеріз відразу ж після закриття дільниць, зокрема, через те, що багато жителів штату проголосували достроково. За даними AP, при проведенні первинних виборів в деяких округах штату мали місце серйозні труднощі. Сотні добровольців, які раніше висловлювали готовність допомагати при проведенні праймеріз, не прийшли на дільниці через побоювання, що стосуються поширення в США нового коронавірусу.

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Байден також гарантував собі перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, що відбулися у вівторок в штаті Іллінойс. Такі оцінки привели агентство Associated Press, газета The New York Times, телеканали NBC і CNN. За підсумками первинних виборів в штаті будуть розподілені голоси 155 делегатів.

Оцінки провідних ЗМІ представлені на основі опитувань людей, що прийшли на виборчі дільниці, а також попередні дані про підсумки голосування. Згідно з наведеними The New York Times підсумками обробки 36% бюлетенів, Байден отримав понад 58% голосів виборців, сенатор від Вермонта Берні Сандерс — близько 37%. Видання констатує, що Байден за підсумками праймеріз в Іллінойсі заручиться підтримкою не менше 93 делегатів, Сандерс — мінімум 46.

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За даними AP, в Іллінойсі до останнього моменту тривали суперечки між представниками місцевої влади щодо того, чи варто скасувати голосування через поширення в США нового коронавірусу. Як зазначає газета Chicago Tribune, в штаті мали місце випадки, коли виборчі дільниці відкрилися з великим запізненням, оскільки не прийшли співробітники, які повинні були забезпечувати їх роботу.

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