У США розпочався передвиборний з'їзд Демократичної партії: на ньому виступила Мішель Обама

“Він (Джозеф Байден) знає, що саме необхідно, щоб врятувати економіку, перемогти пандемію і очолити нашу країну, — заявила Мішель Обама. — Він складе розумні плани, зможе сформувати вмілу команду і буде керувати як діяч, життєвий шлях якого добре відомий”. За її словами, Байден — “глибоко порядна” людина, він “буде говорити правду” виборцям.

Колишній суперник Джозефа Байдена по передвиборній боротьбі, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс в свою чергу заявив, що від результату листопадових виборів президента США залежить майбутнє американської економіки і демократії.

“Майбутнє нашої демократії і нашої економіки стоїть на кону. Майбутнє нашої планети стоїть на кону. Ми повинні об’єднатися, розгромити Дональда Трампа і обрати Джо Байдена і Камалу Харріс наступними президентом і віце-президентом”, — зазначив Сандерс.

“Ціна провалу занадто велика, щоб її уявити”, — додав сенатор. “Ми опинилися перед лицем важкої кризи в галузі охорони здоров’я за останні 100 років і найглибшого економічного спаду з часів Великої депресії. Ми протидіємо системному расизму і величезній загрозі, яку представляють собою зміни клімату для всієї нашої планети. І на фоні всього цього наш президент не тільки не здатний врегулювати ці кризи, але і веде нас шляхом авторитаризму”, — стверджував Сандерс.

Виступ Мішель Обами: