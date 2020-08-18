В США начался предвыборный съезд Демократической партии: на нем выступила Мишель Обама
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Экс-вице-президент США Джозеф Байден будет лучшим кандидатом Демократической партии на пост главы государства, поскольку он сумеет объединить США и вывести их из кризиса. Об этом заявила в понедельник супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама, выступившая в первый день работы съезда партии, передает УНН.
“Он (Джозеф Байден) знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну, — заявила Мишель Обама. — Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен”. По ее словам, Байден — “глубоко порядочный” человек, он “будет говорить правду” избирателям.
Бывший соперник Джозефа Байдена по предвыборной борьбе, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в свою очередь заявил, что от исхода ноябрьских выборов президента США зависит будущее американской экономики и демократии.
“Будущее нашей демократии и нашей экономики стоит на кону. Будущее нашей планеты стоит на кону. Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом”, — отметил Сандерс.
“Цена провала слишком велика, чтобы ее вообразить”, — добавил сенатор. “Мы оказались перед лицом тяжелейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет и самого глубокого экономического спада со времен Великой депрессии. Мы противодействуем системному расизму и огромной угрозе, которую представляют собой изменения климата для всей нашей планеты. И на фоне всего этого наш президент не только не способен урегулировать эти кризисы, но и ведет нас по пути авторитаризма”, — утверждал Сандерс.
Выступление Мишель Обамы: