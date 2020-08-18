В США начался предвыборный съезд Демократической партии: на нем выступила Мишель Обама

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87073 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102549 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127729 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107867 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128045 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101405 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102201 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В США начался предвыборный съезд Демократической партии: на нем выступила Мишель Обама

В США начался предвыборный съезд Демократической партии: на нем выступила Мишель Обама

Киев  •  УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Экс-вице-президент США Джозеф Байден будет лучшим кандидатом Демократической партии на пост главы государства, поскольку он сумеет объединить США и вывести их из кризиса. Об этом заявила в понедельник супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама, выступившая в первый день работы съезда партии, передает УНН.

“Он (Джозеф Байден) знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну, — заявила Мишель Обама. — Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен”. По ее словам, Байден — “глубоко порядочный” человек, он “будет говорить правду” избирателям.

Бывший соперник Джозефа Байдена по предвыборной борьбе, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в свою очередь заявил, что от исхода ноябрьских выборов президента США зависит будущее американской экономики и демократии.

“Будущее нашей демократии и нашей экономики стоит на кону. Будущее нашей планеты стоит на кону. Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом”, — отметил Сандерс.

“Цена провала слишком велика, чтобы ее вообразить”, — добавил сенатор. “Мы оказались перед лицом тяжелейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет и самого глубокого экономического спада со времен Великой депрессии. Мы противодействуем системному расизму и огромной угрозе, которую представляют собой изменения климата для всей нашей планеты. И на фоне всего этого наш президент не только не способен урегулировать эти кризисы, но и ведет нас по пути авторитаризма”, — утверждал Сандерс.

Выступление Мишель Обамы:

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