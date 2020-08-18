Трамп вважає, що у разі перемоги Байдена на виборах "США стануть нудною соціалістичною країною"

Виступаючи в штаті Міннесота, Трамп знову почав критикувати телекомпанію Fox News, яка традиційно вважається такою, що симпатизує йому. “Fox сильно змінився, ймовірно, зараз вони вимкнули телевізор... І знаєте, що станеться, якщо ми не виграємо? У них все піде прахом, як і у всіх інших ЗМІ... Ніхто не захоче висвітлювати Сонного Джо (так Трамп називає Байдена). Ми отримаємо дуже нудну соціалістичну країну”, — сказав глава вашингтонської адміністрації.

При цьому американський лідер в черговий раз назвав свого політичного опонента “маріонеткою лівих екстремістів”. За версією Трампа, в разі перемоги Байден “знищить нинішнє безпрецедентне відновлення економіки” США.

Трамп також піддав критиці економічну політику колишнього президента країни Барака Обами, при адміністрації якого Байден був віце-президентом. При цьому американський лідер, який часто вигадує прізвиська своїм політичним опонентам, запропонував в цілях економії часу називати їх не Обама і Байден, а Обайд. “Обайд, як я їх кличу. Це були Обама і Байден. Коротко, мені подобається ця назва”, — сказав Трамп.

Довідка: 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде Байден, від республіканців — Трамп.