Трамп считает, что в случае победы Байдена на выборах "США станут скучной социалистической страной"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84422 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102159 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127089 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107552 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127589 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101313 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Трамп считает, что в случае победы Байдена на выборах "США станут скучной социалистической страной"

Трамп считает, что в случае победы Байдена на выборах "США станут скучной социалистической страной"

Киев  •  УНН

 • 19855 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае победы на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена Соединенные Штаты станут “скучной социалистической страной”, пишет УНН со ссылкой на трансляцию его выступления.

Выступая в штате Миннесота, Трамп вновь начал критиковать телекомпанию Fox News, традиционно считающуюся симпатизирующей ему. “Fox сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор... И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ... Никто не захочет освещать Сонного Джо (так Трамп называет Байдена). Мы получим очень скучную социалистическую страну”, — сказал глава вашингтонской администрации. 

При этом американский лидер в очередной раз назвал своего политического оппонента “марионеткой левых экстремистов”. По версии Трампа, в случае победы Байден “уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики” США.

Трамп также подверг критике экономическую политику бывшего президента страны Барака Обамы, при администрации которого Байден был вице-президентом. При этом американский лидер, часто придумывающий прозвища своим политическим оппонентам, предложил в целях экономии времени называть их не Обама и Байден, а Обайден. “Обайден, как я их зову. Это были Обама и Байден. Коротко, мне нравится это название”, — сказал Трамп.

Справка: 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.

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