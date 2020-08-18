Трамп считает, что в случае победы Байдена на выборах "США станут скучной социалистической страной"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае победы на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена Соединенные Штаты станут “скучной социалистической страной”, пишет УНН со ссылкой на трансляцию его выступления.
Выступая в штате Миннесота, Трамп вновь начал критиковать телекомпанию Fox News, традиционно считающуюся симпатизирующей ему. “Fox сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор... И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ... Никто не захочет освещать Сонного Джо (так Трамп называет Байдена). Мы получим очень скучную социалистическую страну”, — сказал глава вашингтонской администрации.
При этом американский лидер в очередной раз назвал своего политического оппонента “марионеткой левых экстремистов”. По версии Трампа, в случае победы Байден “уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики” США.
Трамп также подверг критике экономическую политику бывшего президента страны Барака Обамы, при администрации которого Байден был вице-президентом. При этом американский лидер, часто придумывающий прозвища своим политическим оппонентам, предложил в целях экономии времени называть их не Обама и Байден, а Обайден. “Обайден, как я их зову. Это были Обама и Байден. Коротко, мне нравится это название”, — сказал Трамп.
Справка: 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.