Біллі Айліш розкритикувала Трампа та заспівала на з'їзді демократів свою нову пісню

Біллі Айліш виконала пісню "Моє майбутнє" (my future) вперше, вибравши для цього з'їзд демократів, передає телеканал Fox News. Співачка закликала американців "голосувати так, якби їх життя і доля світу залежали від цього". Вона звинуватила президента-республіканця Дональда Трампа в "знищенні країни і всього того, що нам не байдуже".

"Нам потрібні лідери, які дозволяють такі проблеми, як зміна клімату і коронавірусна інфекція, а не заперечують їх наявність. Лідери повинні боротися з системним расизмом і нерівністю. А починати слід з голосування за того, хто усвідомлює, як багато стоїть на кону", - зазначила співачка.

26 січня Айліш стала тріумфатором музичної премії Grammy, отримавши п'ять нагород, в тому числі в чотирьох найпрестижніших номінаціях. Співачка, якій в грудні 2019 року виповнилося 18 років, була визнана "Кращим новим виконавцем", а сингл "bad guy" приніс їй перемогу в категоріях "Запис року" і "Пісня року". Крім того, платівка Айліш "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" отримала нагороду в номінації "Альбом року".

Національний з'їзд Демократичної партії США буде проходити по 20 серпня. Делегати вже затвердили своїм кандидатом в президенти країни на виборах у листопаді Джозефа Байдена. В умовах пандемії організаторам форуму довелося піти на безпрецедентні заходи: практично всі заходи з'їзду, в тому числі голосування для затвердження кандидатів, проходять дистанційно. Віртуальні хаби, куди надходять відеосюжети зі з'їзду, розміщені в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Мілуокі (штат Вісконсін) і Вілмінгтоні (штат Делавер), де зараз знаходиться Байден.