Трамп підтвердив, що оголосить про свою згоду приймати участь у виборах з Білого дому

“У нас буде справжня промова в наступний четвер... Ми будемо робити це в прямому ефірі з Білого дому”, — сказав американський лідер, виступаючи в штаті Вісконсін. Трансляцію заходу вели американські новинні телеканали.

Минулого тижня Трамп в інтерв’ю журналістам газети New York Post заявляв, що схиляється до того, щоб виголосити промову, перебуваючи на галявині біля Білого дому. До цього глава держави відзначав, що може виступити з цією заявою або з Білого дому, або в районі Геттісберга (штат Пенсільванія), де в 1863 році відбулася одна з найбільших битв Громадянської війни в США.

Виступ Трампа в штаті Вісконсін, 17 серпня 2020 року:

Офіційно про висунення Трампа кандидатом в президенти від республіканців буде оголошено 24 серпня на з’їзді партії в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Через поширення коронавірусу кількість делегатів з’їзду було скорочено с 2 550 до 336. Зазвичай з’їзди відвідували десятки тисяч людей, серед яких були представники як американської, так і іноземної преси.

У липні Трамп заявив, що відмовився від проведення заходів у Джексонвіллі (штат Флорида), оскільки не бажає подавати співгромадянам поганий приклад в умовах пандемії. У цьому місті 25-27 серпня повинна була пройти друга частина з’їзду республіканців, під час якої очікувався виступ глави Білого дому.