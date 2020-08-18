Трамп подтвердил, что объявит о своем согласии участвовать в выборах из Белого дома

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84358 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102148 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127073 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107542 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127578 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101311 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп подтвердил, что объявит о своем согласии участвовать в выборах из Белого дома

Трамп подтвердил, что объявит о своем согласии участвовать в выборах из Белого дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что планирует 27 августа из Белого дома объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах главы государства, передает УНН.

“У нас будет настоящая речь в следующий четверг... Мы будем делать это в прямом эфире из Белого дома”, — сказал американский лидер, выступая в штате Висконсин. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

На прошлой неделе Трамп в интервью журналистам газеты New York Post заявлял, что склоняется к тому, чтобы произнести речь, находясь на лужайке у Белого дома. До этого глава государства отмечал, что может выступить с данным заявлением либо из Белого дома, либо в районе Геттисберга (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США.

Выступление Трампа в штате Висконсин, 17 августа 2020 года:

Официально о выдвижении Трампа кандидатом в президенты от республиканцев будет объявлено 24 августа на съезде партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Из-за распространения коронавируса число делегатов съезда было сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в условиях пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление главы Белого дома.

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