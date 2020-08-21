Трамп: я ‒ єдиний, хто стоїть між американською мрією і повною анархією в США

“Якщо наші опоненти переможуть, ніхто в нашій країні не буде знаходитися в безпеці. Я — єдиний, хто стоїть між американською мрією і повною анархією, божевіллям і хаосом”, — заявив Трамп.

За його словами, саме демократи вкинуть США в хаос, якщо Джо Байден переможе на президентських виборах. Трамп акцентував на темі встановлення закону і порядку, яку він вирішив просувати в відповідь на масові протести проти жорстокості поліції і расизму в великих американських містах, включаючи Портленд, штат Орегон.

Президент США вважає, що в містах, якими керують демократи, поліція ослаблена, і навів як приклад сплеск вбивств в Чикаго, Міннеаполісі, Нью-Йорку і Філадельфії. Він закликав американців відкинути ідеї “радикальних лівих соціалістів і марксистів”. Трамп також назвав протестуючих в Портленді “божевільними”.

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“Таким чином, 3 листопада на карту буде поставлено майбутнє нашої країни і, по суті, нашої цивілізації”, — зазначив Трамп.

Він також назвав минулий з’їзд демократів, в ході якого керівники конкуруючої партії піддали президента жорсткій критиці, “найтемнішим, найбільш злісним та похмурим в історії США”.

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Як повідомляв УНН, лідер Білого дому Дональд Трамп вважає, що президент Росії Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, глава КНДР Кім Чен Ин і турецький лідер Тайіп Ердоган є “шахістами світового класу”. На його думку, колишній віце-президент США Джозеф Байден, який погодився стати кандидатом у президенти США від демократів, не зможе працювати з ними на рівних в разі перемоги на президентських виборах, які заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує 27 серпня з Білого дому оголосити про свою згоду на висунення кандидатом від республіканців на виборах глави держави. Офіційно про висунення Трампа кандидатом в президенти від республіканців буде оголошено 24 серпня на з’їзді партії в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).