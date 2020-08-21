Трамп: я ‒ єдиний, хто стоїть між американською мрією і повною анархією в США

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 156991 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 110860 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 102816 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 110743 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 130880 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 139944 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 224121 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216459 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186877 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176413 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3м/с
78%
Популярнi новини

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 33924 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 50097 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 14500 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 12334 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 19668 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 156974 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 160768 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 281303 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 304865 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 387367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 50360 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 34195 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50052 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51777 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127135 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Трамп: я ‒ єдиний, хто стоїть між американською мрією і повною анархією в США

Київ • УНН

 • 12413 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп відповів на звинувачення демократів, які назвали його “хаотичним і нечесним” лідером. Свою відповідь очільник Білого дому озвучив на засіданні Ради з національної політики США, пише “Голос Америки”, передає УНН.

Трамп: я ‒ єдиний, хто стоїть між американською мрією і повною анархією в США

“Якщо наші опоненти переможуть, ніхто в нашій країні не буде знаходитися в безпеці. Я — єдиний, хто стоїть між американською мрією і повною анархією, божевіллям і хаосом”, — заявив Трамп.

За його словами, саме демократи вкинуть США в хаос, якщо Джо Байден переможе на президентських виборах. Трамп акцентував на темі встановлення закону і порядку, яку він вирішив просувати в відповідь на масові протести проти жорстокості поліції і расизму в великих американських містах, включаючи Портленд, штат Орегон.

Президент США вважає, що в містах, якими керують демократи, поліція ослаблена, і навів як приклад сплеск вбивств в Чикаго, Міннеаполісі, Нью-Йорку і Філадельфії. Він закликав американців відкинути ідеї “радикальних лівих соціалістів і марксистів”. Трамп також назвав протестуючих в Портленді “божевільними”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біллі Айліш розкритикувала Трампа та заспівала на з'їзді демократів свою нову пісню

“Таким чином, 3 листопада на карту буде поставлено майбутнє нашої країни і, по суті, нашої цивілізації”, — зазначив Трамп.

Він також назвав минулий з’їзд демократів, в ході якого керівники конкуруючої партії піддали президента жорсткій критиці, “найтемнішим, найбільш злісним та похмурим в історії США”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вважає, що у разі перемоги Байдена на виборах "США стануть нудною соціалістичною країною"

Як повідомляв УНН, лідер Білого дому Дональд Трамп вважає, що президент Росії Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, глава КНДР Кім Чен Ин і турецький лідер Тайіп Ердоган є “шахістами світового класу”. На його думку, колишній віце-президент США Джозеф Байден, який погодився стати кандидатом у президенти США від демократів, не зможе працювати з ними на рівних в разі перемоги на президентських виборах, які заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує 27 серпня з Білого дому оголосити про свою згоду на висунення кандидатом від республіканців на виборах глави держави. Офіційно про висунення Трампа кандидатом в президенти від республіканців буде оголошено 24 серпня на з’їзді партії в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.62
Ethereum
$1,524.76