Байден погодився йти у президенти США від демократів

"Я з великою честю і смиренням приймаю цю номінацію у кандидати на посаду президента Сполучених Штатів Америки", - написав він.

Так, Байден став офіційним кандидатом Демократичної партії на президентських виборах-2020.

Раніше чинний президент США і конкурент обраного від демократів кандидата Дональд Трамп розкритикував обрану Байденом кандидатуру віце-президента США.

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020