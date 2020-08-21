Байден погодився йти у президенти США від демократів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Колишній віце-президент США і колишній сенатор Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на посаду президента США від цієї політичної сили. Про те, що прийняв номінацію у кандидати, Байден написав у Twitter, передає УНН.
"Я з великою честю і смиренням приймаю цю номінацію у кандидати на посаду президента Сполучених Штатів Америки", - написав він.
Так, Байден став офіційним кандидатом Демократичної партії на президентських виборах-2020.
Раніше чинний президент США і конкурент обраного від демократів кандидата Дональд Трамп розкритикував обрану Байденом кандидатуру віце-президента США.
It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020