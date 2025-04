Байден согласился идти в президенты США от демократов

"Я с большой честью и смирением принимаю эту номинацию в кандидаты на пост президента Соединенных Штатов Америки", - написал он.

Так, Байден стал официальным кандидатом Демократической партии на президентских выборах-2020.

Ранее действующий президент США и конкурент избранного от демократов кандидата Дональд Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США.

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.

- Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020