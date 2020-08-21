Байден согласился идти в президенты США от демократов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывший вице-президент США и бывший сенатор Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента США от этой политической силы. О том, что принял номинацию в кандидаты, Байден написал в Twitter, передает УНН.
"Я с большой честью и смирением принимаю эту номинацию в кандидаты на пост президента Соединенных Штатов Америки", - написал он.
Так, Байден стал официальным кандидатом Демократической партии на президентских выборах-2020.
Ранее действующий президент США и конкурент избранного от демократов кандидата Дональд Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США.
It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.- Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020