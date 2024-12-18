Всемирный банк предоставил Украине более 2 млрд долларов: куда пойдут средства

Всемирный банк выделил Украине более 2 млрд долларов. Об этом сообщает Всемирный банк, передает УНН.

Детали

Всемирный банк одобрил новую Операцию по политике развития (DPO) для Украины на сумму 1,05 миллиарда долларов США. Эта инициатива направлена на укрепление основы экономической политики, которая должна способствовать устойчивому росту и повышению финансовой стабильности страны.

Финансирование операции обеспечивается через ресурсы Международного банка реконструкции и развития, усиленные при поддержке Японии и Соединенного Королевства через специальный Украинский трастовый фонд ADVANCE. Кроме того, дополнительные 1 миллиард долларов предоставлены в рамках гранта от Фонда содействия финансовому посредничеству Украины.

Эта вторая программа в серии из двух инициатив направлена на поддержку украинского правительства во внедрении важных экономических реформ. Одним из приоритетов является повышение валового внутреннего продукта на душу населения, чтобы приблизить Украину к уровням ЕС и укрепить экономическую самостоятельность.

Операция охватывает два основных направления. Первое из них ориентировано на повышение экономического потенциала, в частности через меры в железнодорожном секторе, улучшение управления им, активизацию инвестирования в возобновляемые источники энергии и оптимизацию кредитования в сельском хозяйстве. Кроме этого, повышается квалификация персонала в таможенной сфере.

Второе направление касается макрофинансовой политики, включающей повышение внутреннего дохода страны через адаптацию ставок акцизного налога к стандартам ЕС, оценку сельскохозяйственных земель и реформирование системы государственных закупок.

Эта инициатива является важной составляющей международного финансового пакета, который предоставляет Украине необходимые ресурсы для поддержки ее социально-экономической стабильности. Всемирный банк также сотрудничает с партнерами во многих других сферах, таких как здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, жилищные программы, поддержка частного сектора и реформы в государственном управлении.

Всемирный банк выделит Украине $454 млн на медицину: куда пойдут средства