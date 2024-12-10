Всемирный банк выделит Украине $454 млн на медицину: куда пойдут средства
Киев • УНН
Украина получит 454 миллиона долларов от Всемирного банка для развития здравоохранения в рамках проекта THRIVE. Деньги пойдут на усиление эффективности системы здравоохранения в условиях войны.
Украина получит 454 миллиона долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения, сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
По словам премьера, это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий.
Деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, который направлен на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.
Финансирование программы осуществляется при помощи правительства Японии, Всемирного банка а также гранта от фонда URTF.
THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.
Дополнение
Минздрав планирует создать 220 центров ментального здоровья по всей стране до конца 2025 года. На сегодня уже функционируют 23-24 центра, а финансирование остальных начнется с 1 января 2025 года через НСЗУ.