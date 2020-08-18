Трамп назвав Путіна, Сі Цзінпіня, Кім Чен Ина та Ердогана - "шахістами світового класу"

“Послухайте, я зрозумів одне: Путін, голова КНР Сі (Цзіньпін), (північнокорейський лідер) Кім Чен Ин, (президент) Туреччини Ердоган — всі вони шахісти світового класу”, — зазначив президент. Він стверджував, що Байден не зможе з ними працювати на рівних, так як “його кращі роки (в політиці) не були такими вже чудовими”.

“Вони тільки і мріють про Джо Байдена (в якості президента США)”, — вважає Трамп. Він додав, що Тегеран нібито також хоче перемоги демократа на президентських виборах. “Якщо ми виграємо і коли ми виграємо, ми негайно укладемо угоду з Іраном”, — вважає лідер Білого дому.

За його версією, у Байдена “немає досвіду” ведення переговорів з Пекіном. “Китай заволодіє Сполученими Штатами”, якщо перемогу на листопадових виборах отримає колишній віце-президент, вважає Трамп. “Ніхто (з президентів США) не зробив того, що я зробив з Китаєм, з Росією”, — стверджував він.

Виступ Трампа в Вісконсині: